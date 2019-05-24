دويتشه بنك: ارتفاع الجنيه 3% أمام الدولار خلال 2019.. مصر الأرخص في سعر البنزين.. والرابعة عالميا من حيث تكلفة المعيشة والهند فقط تسبقنا في الترتيب

تقرير دويتشه بنك الألماني يكشف:

القاهرة رابع أرخص مدينة على مستوى العالم من حيث تكلفة المعيشة

إرتفاع الجنيه 3% أمام الدولار خلال 2019 من بين 41 عملة

مصر الأرخص في سعر البنزين ضمن 55 دولة عالميا



أصدر دوتشيه بنك الألماني، تقريرا مفصلا عن تكلفة المعيشة، أمس الخميس، أظهر أن مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، احتلت المركز الرابع ضمن أرخص مدن العالم من حيث تكلفة المعيشة خلال العام الماضي 2019، وذلك من بين 56 مدينة خضعت للتقرير.



وأضاف التقرير، الذي نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هناك 3 مدن سبقت القاهرة كأرخص مدن بها تكلفة للمعيشة، وهذه المدن الثلاث هندية، وهم، مدينة بنجلور في المركز الأول، ثم مدينة دلهي، تليهم مدينة مومباي الهندية أيضا.



فيما تربعت على عرش المدن كأغلى مدن العالم، مدينة زيورخ السويسرية، والتي يتضمنها الاستطلاع من حيث تكلفة المعيشة، وفي المرتبة الثانية مدينة هونج كونج، ثم ثالثا مدينة شنغهاي الصينية.



وبقياس تعريفة الأسعار للمنتجات العالمية المتواجدة بكل بقاع العالم، فأن تكلفة عبوة المياه الغازية "كوكاكولا" الـ 2 لتر، فإنها في القاهرة تصل إلى 0.76 دولار في 2019 مقابل 0.68 دولار العام السابق له 2018، ومقابل 1.33 دولار في 2014، حيث تعتبر القاهرة ثاني أرخص مدينة في سعر المياه الغازية هذا العام بين مدن الاستطلاع بعد اسطنبول التركية بسعر 0.74 دولار، بينما تعتبر أوسلو النرويجية الأغلى بسعر 4.73 دولار، وذلك بحسب تقرير دويتشه بنك.



بينما تصل تكلفة الحذاء الرياضي من الماركات العالمية في القاهرة إلى 112.1 دولار، حيث تعتبر القاهرة في المركز السابع بين المدن الأغلى لسعر الحذاء، والأولى هي زيورخ بقيمة 150.9 دولار، والأخيرة بنجلور الهندية 58.3 دولار.



وتعتبر القاهرة الأرخص بين 55 مدينة من حيث سعر البنزين، حيث تصل تكلفة "ربع جالون" بنزين إلى 0.39 دولار في حين جاءت مدينة الرياض السعودية في المركز قبل الأخير بسعر 0.40 دولار، وهونج كونج في المركز الأول بسعر 2.04 دولار، ويصل متوسط سعر تذكرة السينما في القاهرة إلى 4 دولارات، لتصبح رابع أرخص مدينة من حيث سعر تذكرة السينما، بينما كانت اسطنبول الأرخص بقيمة 3.6 دولار، وزيورخ الأغلى بسعر 19.1 دولار.



وجاءت القاهرة في المركز الـ 42 من بين 55 مدينة من حيث سعر عبوة سجائر مارلبورو بسعر 3.3 دولار، بينما كانت الأغلى ملبورن الأسترالية بسعر 23.1 دولار، والأرخص لاجوس النيجيرية بسعر 1.4 دولار، وتعتبر القاهرة رابع أرخص مدينة من حيث تكلفة اشتراك شهري بخدمات الإنترنت (سرعة 8 ميجابايت) بقيمة 12 دولارا، بينما كانت الأرخص موسكو الروسية بسعر 7 دولارات، والأغلى دبي الإماراتية بقيمة 82 دولارا.



وتعتبر القاهرة خامس أغلى بين 54 مدينة من حيث سعر الليلة في فندق 5 نجوم، حيث تصل تكلفة الليلة إلى 658 دولارا، في حين جاءت الأغلى مدينة ميلانو الإيطالية بسعر 961 دولارا، والأرخص كوالالمبور الماليزية بسعر 164 دولارا، واحتلت مصر المركز التاسع من بين 40 دولة من حيث تكلفة شراء هاتف "أيفون سكس إس" بقيمة 1537 دولارا، بينما كانت الأرخص نيجيريا بسعر 1178 دولارا، والأغلى البرازيل بقيمة 2050 دولارا.



وكان الجنيه المصري العملة الوحيدة التي ارتفعت أمام الدولار من بين 41 عملة تضمنها التقرير عن أسعار الصرف، حيث ارتفع بنسبة 3% في عام 2019 مقارنة بعام 2018 (25 أبريل يوم المقارنة)، بينما انخفضت أسعار البيزو الأرجنتيني بنسبة 55%، والليرة التركية بنسبة 31%.