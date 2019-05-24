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فن

عودة بقوة.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث صورة لها

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:08 م
سمر سعد
شاركت الفنانة سيرين عبدالنور متابعيها على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جريئة وأنيقة.

وعلقت سيرين على الصورة قائلة: "أؤمن بمقولة إنّه لا تسقط شعرة من رأس الإنسان إلّا بمشيئة الله... تعدّدت الأسباب ولكن النتيجة واحدة: كُتِبَ لي أن أغيب لأعود بهذه القوّة".

وعادت سيرين عبدالنور بعد غياب إلى الشاشة بمسلسل "الهيبة - الحصاد" مع تيم الحسن، حيث يعرض حاليا في رمضان، وحقق نجاحا كبيرا.

وفي أحداث حلقة أمس من المسلسل عرض جبل شيخ الجبل على نور "سيرين عبد النور" الزواج وأن تأتي معه إلى بلدته الهيبة ولكنها ترفض خوفا من المشاكل التي تلاحقها وتخبره بأنها سوف تسافر إلى دبي للبحث عن فرصة عمل بعد طردها من القناة التي كانت تعمل بها.

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