ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

ليس لها مثيل في العالم.. نائب يطالب بتطوير منطقة المنتزه

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:13 م
منطقة المنتزه
منطقة المنتزه
أمينة الدسوقى
قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بالبرلمان: إن منطقة المنتزه ليس لها مثيل فى العالم، وبالتالى لابد من الحفاظ على ما تبقى من الأماكن السياحية التى تجذب أنظار العالم، مؤكدا أن السبب وراء تدهور تلك المنطقة هو سوء سلوكيات البعض عند دخولها.

وتابع عبده لـ"صدى البلد"، أن المنتزة تعد آية من آيات الفن الإيطالى بما تمثله من قيمة فنية وأثرية وسياحية ليس لها مثيل بالعالم، قائلا:" مش هنعرف نعمل زيه لانه قطعة فنية من التصميم الإيطالى".

وطالب النائب بضرورة تطويرها واستعادة الوجه الحضاري، فضلا عن ضرورة احترام تلك الأماكن وتقديرها وعدم الإساءة لها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة في إطار تصميم عالمي يتسق مع مكانتها وقيمتها، وتعزيز الجهود لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستعادة الوجه الحضاري للمنتزه كأحد أهم معالم الإسكندرية، بما يساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية.

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق تحول عبد الغني السيد من إستورجي لـ مطرب.. وكواليس إجبار الملك فاروق له على تطليق زوجته

وداعا تيريزا ماي .. رئيسة وزراء بريطانيا تعلن موعد رحيلها عن منصبها

بعد إعلان استقالتها.. أول تعليق من أنجيلا ميركل على قرار تيريزا ماي.. فيديو

بعد فشل مفاوضات نتنياهو وليبرمان.. الليكود يهدد بإعادة الانتخابات

مشروع قانون لحصول الموظف المحال على المعاش 80% من آخر مرتب

أمران يحظر على المعتكف فعلهما أثناء الاعتكاف .. تعرف عليهما

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور

عاش هنا يوثق تحول عبد الغني السيد من إستورجي لـ مطرب.. وكواليس إجبار الملك فاروق له على تطليق زوجته

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور