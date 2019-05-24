ليس لها مثيل في العالم.. نائب يطالب بتطوير منطقة المنتزه

قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بالبرلمان: إن منطقة المنتزه ليس لها مثيل فى العالم، وبالتالى لابد من الحفاظ على ما تبقى من الأماكن السياحية التى تجذب أنظار العالم، مؤكدا أن السبب وراء تدهور تلك المنطقة هو سوء سلوكيات البعض عند دخولها.





وتابع عبده لـ"صدى البلد"، أن المنتزة تعد آية من آيات الفن الإيطالى بما تمثله من قيمة فنية وأثرية وسياحية ليس لها مثيل بالعالم، قائلا:" مش هنعرف نعمل زيه لانه قطعة فنية من التصميم الإيطالى".





وطالب النائب بضرورة تطويرها واستعادة الوجه الحضاري، فضلا عن ضرورة احترام تلك الأماكن وتقديرها وعدم الإساءة لها.



