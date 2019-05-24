طرق تحضير الكنافة

بالقشطة.. بالجبنة.. بالمكسرات.. أو بالمانجة، تعددت طرق تقديم طبق الكنافة التي تعد الراعي الرسمي في شهر رمضان حيث تتميز الكنافة بطعم سحرى ومذاق لا يقاوم
وقت التحضير ..15 إلى 30 دقيقة
وقت الطبخ .. حوالى 30 إلى 40 دقيقة
الكمية من .. 6 إلى 9 أشخاص
1/2 كيلو كنافة
1 كوب سكر
1/2 لتر عصير مانجو
3 أكواب كريمة خفق
1 كيلو مانجو مقشر ومقطع مكعبات
1/2 كوب سمن
طريقة التحضير للكنافة بالمانجو :
سخني الفرن و اخلطي الكنافة مع السكر والسمن و إفردي الكنافة على صينية للفرن وضعيها لمدة 15 دقيقة.
في وعاء زجاجي ضعي طبقة واحدة من قطع الكنافة و إسكبي عليها بعض عصير المانجو وأضيفي الكريمة المخفوقة أضيفي قطع المانجو كرري الطبقات و قدميها باردة.
الكنافة بالكراميل
مقادير الكنافة بحشو الكراميل :
½ كيلو كنافة محمرة
لحشوة الكنافة بالكراميل :
كريمة لباني مخفوقة
للزينة:
كروكانت باللوز
المقادير للكنافة بالكراميل :
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة زبدة
1 كوب لوز مقشر محمص
½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا
طريقة الكنافة بحشو الكراميل :
1- تحمر الكنافة مع السمنة والسكر البودرة في حلة على النار، او تخلط الكنافة مع السمنة، وتدخل لكي تتحمر في الفرن حتى اللون الذهبي
2- ترص الكنافة في طبق تقديم ثم تزين بالكريمة المخفوقة
الكنافة بالقشدة
المقادير لعمل الكنافة بالقشدة :
1/2 كيلو كنافة
1 كوب سمن بلدي أو زبده
كوب سكر ناعم
2 معلقه كبيره نشا
2 كوب حليب
1/2 معلقه صغيره فانيليا
1/2 كوب من القشطه
مكسرات حسب الرغبة
طريقة التحضير الكنافة بالقشدة :
-قومى بوضع الكنافة فى الفريزر لمده نصف ساعة حتى يسهل فرمها، وفى هذه الأثناء قومى بتحضير القشدة من خلال وضعها فى إناء على النار وخلطها مع اللبن والفانيليا مع التقليب ثم قومى برفع الإناء مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه سميك.
- ضعى السمن أو الزبد حسب الرغبة على النار لمدة ثلاث دقائق ثم أحضرى الكنافة وقومى بتكسيرها جيدًا واحضرى السكر الناعم واخلطى تلك المكونات مع بعضهم البعض جيدًا.
- احضرى صينية متوسطة الحجم وقومى بوضع ثلثى الكنافة تقريبًا ثم اضغطى عليها جيدًا حتى تتماسك وبعد ذلك ضعى القشدة فوقها وعليها المكسرات المفرومة ثم قومى بتغطيتها بالجزء المتبقى من الكنافة دون الضغط عليها.
- ادخلى الصينية الفرن فى درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون وبعد اخراجها نضع عليها "شراب السكر"
حيل لنجاح الكنافة ..
قالت الشيف هالة فهمي: إنه لضمان نجاح الكنافة يجب وضعها في الفريزر قبل استخدامها بساعة وأوضحت أنه يجب وضع كمية من السكر والسمنة على الكنافة ثم تقليبها جيدًا قبل استخدامها.
وتابعت "فهمي" أنه يجب يتم دهن الصينية المستخدمة بالسمن، ويتم وضع نصف كمية الكنافة بها، ووضع الحشوة ومن ثم وضع الباقي والضغط عليها بصينية اخرى ذات مقاس أصغر لتتماسك
وقت التحضير ..15 إلى 30 دقيقة
وقت الطبخ .. حوالى 30 إلى 40 دقيقة
الكمية من .. 6 إلى 9 أشخاص
الكنافة بالمانجو
المقادير لعمل الكنافة بالمانجة ..
1/2 كيلو كنافة
1 كوب سكر
1/2 لتر عصير مانجو
3 أكواب كريمة خفق
1 كيلو مانجو مقشر ومقطع مكعبات
1/2 كوب سمن
طريقة التحضير للكنافة بالمانجو :
سخني الفرن و اخلطي الكنافة مع السكر والسمن و إفردي الكنافة على صينية للفرن وضعيها لمدة 15 دقيقة.
في وعاء زجاجي ضعي طبقة واحدة من قطع الكنافة و إسكبي عليها بعض عصير المانجو وأضيفي الكريمة المخفوقة أضيفي قطع المانجو كرري الطبقات و قدميها باردة.
الكنافة بالكراميل
مقادير الكنافة بحشو الكراميل :
½ كيلو كنافة محمرة
لحشوة الكنافة بالكراميل :
كريمة لباني مخفوقة
للزينة:
كروكانت باللوز
المقادير للكنافة بالكراميل :
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة زبدة
1 كوب لوز مقشر محمص
½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا
طريقة الكنافة بحشو الكراميل :
1- تحمر الكنافة مع السمنة والسكر البودرة في حلة على النار، او تخلط الكنافة مع السمنة، وتدخل لكي تتحمر في الفرن حتى اللون الذهبي
2- ترص الكنافة في طبق تقديم ثم تزين بالكريمة المخفوقة
الكنافة بالقشدة
المقادير لعمل الكنافة بالقشدة :
1/2 كيلو كنافة
1 كوب سمن بلدي أو زبده
كوب سكر ناعم
2 معلقه كبيره نشا
2 كوب حليب
1/2 معلقه صغيره فانيليا
1/2 كوب من القشطه
مكسرات حسب الرغبة
طريقة التحضير الكنافة بالقشدة :
-قومى بوضع الكنافة فى الفريزر لمده نصف ساعة حتى يسهل فرمها، وفى هذه الأثناء قومى بتحضير القشدة من خلال وضعها فى إناء على النار وخلطها مع اللبن والفانيليا مع التقليب ثم قومى برفع الإناء مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه سميك.
- ضعى السمن أو الزبد حسب الرغبة على النار لمدة ثلاث دقائق ثم أحضرى الكنافة وقومى بتكسيرها جيدًا واحضرى السكر الناعم واخلطى تلك المكونات مع بعضهم البعض جيدًا.
- احضرى صينية متوسطة الحجم وقومى بوضع ثلثى الكنافة تقريبًا ثم اضغطى عليها جيدًا حتى تتماسك وبعد ذلك ضعى القشدة فوقها وعليها المكسرات المفرومة ثم قومى بتغطيتها بالجزء المتبقى من الكنافة دون الضغط عليها.
- ادخلى الصينية الفرن فى درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون وبعد اخراجها نضع عليها "شراب السكر"
حيل لنجاح الكنافة ..
قالت الشيف هالة فهمي: إنه لضمان نجاح الكنافة يجب وضعها في الفريزر قبل استخدامها بساعة وأوضحت أنه يجب وضع كمية من السكر والسمنة على الكنافة ثم تقليبها جيدًا قبل استخدامها.
وتابعت "فهمي" أنه يجب يتم دهن الصينية المستخدمة بالسمن، ويتم وضع نصف كمية الكنافة بها، ووضع الحشوة ومن ثم وضع الباقي والضغط عليها بصينية اخرى ذات مقاس أصغر لتتماسك