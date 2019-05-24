طرق تحضير الكنافة





الكنافة بالمانجو







المقادير لعمل الكنافة بالمانجة ..

طريقة التحضير للكنافة بالمانجو :

الكنافة بالكراميل

مقادير الكنافة بحشو الكراميل :

لحشوة الكنافة بالكراميل :

المقادير للكنافة بالكراميل :

طريقة الكنافة بحشو الكراميل :

الكنافة بالقشدة

المقادير لعمل الكنافة بالقشدة :

طريقة التحضير الكنافة بالقشدة :

حيل لنجاح الكنافة ..

بالقشطة.. بالجبنة.. بالمكسرات.. أو بالمانجة، تعددت طرق تقديم طبق الكنافة التي تعد الراعي الرسمي في شهر رمضان حيث تتميز الكنافة بطعم سحرى ومذاق لا يقاوموقت التحضير ..15 إلى 30 دقيقةوقت الطبخ .. حوالى 30 إلى 40 دقيقةالكمية من .. 6 إلى 9 أشخاص1/2 كيلو كنافة1 كوب سكر1/2 لتر عصير مانجو3 أكواب كريمة خفق1 كيلو مانجو مقشر ومقطع مكعبات1/2 كوب سمنسخني الفرن و اخلطي الكنافة مع السكر والسمن و إفردي الكنافة على صينية للفرن وضعيها لمدة 15 دقيقة.في وعاء زجاجي ضعي طبقة واحدة من قطع الكنافة و إسكبي عليها بعض عصير المانجو وأضيفي الكريمة المخفوقة أضيفي قطع المانجو كرري الطبقات و قدميها باردة.½ كيلو كنافة محمرةكريمة لباني مخفوقةللزينة:كروكانت باللوز1 كوب سكر1 ملعقة صغيرة زبدة1 كوب لوز مقشر محمص½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا1- تحمر الكنافة مع السمنة والسكر البودرة في حلة على النار، او تخلط الكنافة مع السمنة، وتدخل لكي تتحمر في الفرن حتى اللون الذهبي2- ترص الكنافة في طبق تقديم ثم تزين بالكريمة المخفوقة1/2 كيلو كنافة1 كوب سمن بلدي أو زبدهكوب سكر ناعم2 معلقه كبيره نشا2 كوب حليب1/2 معلقه صغيره فانيليا1/2 كوب من القشطهمكسرات حسب الرغبة-قومى بوضع الكنافة فى الفريزر لمده نصف ساعة حتى يسهل فرمها، وفى هذه الأثناء قومى بتحضير القشدة من خلال وضعها فى إناء على النار وخلطها مع اللبن والفانيليا مع التقليب ثم قومى برفع الإناء مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه سميك.- ضعى السمن أو الزبد حسب الرغبة على النار لمدة ثلاث دقائق ثم أحضرى الكنافة وقومى بتكسيرها جيدًا واحضرى السكر الناعم واخلطى تلك المكونات مع بعضهم البعض جيدًا.- احضرى صينية متوسطة الحجم وقومى بوضع ثلثى الكنافة تقريبًا ثم اضغطى عليها جيدًا حتى تتماسك وبعد ذلك ضعى القشدة فوقها وعليها المكسرات المفرومة ثم قومى بتغطيتها بالجزء المتبقى من الكنافة دون الضغط عليها.- ادخلى الصينية الفرن فى درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون وبعد اخراجها نضع عليها "شراب السكر"قالت الشيف هالة فهمي: إنه لضمان نجاح الكنافة يجب وضعها في الفريزر قبل استخدامها بساعة وأوضحت أنه يجب وضع كمية من السكر والسمنة على الكنافة ثم تقليبها جيدًا قبل استخدامها.وتابعت "فهمي" أنه يجب يتم دهن الصينية المستخدمة بالسمن، ويتم وضع نصف كمية الكنافة بها، ووضع الحشوة ومن ثم وضع الباقي والضغط عليها بصينية اخرى ذات مقاس أصغر لتتماسك