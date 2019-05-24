العيال اتفحمت.. حادث مأساوي في المحلة: مصرع الطفلين ساجد وعمر في حريق داخل شقة.. والتحريات: والداهما كانا يؤديان صلاة التراويح.. وانهيار والدتهما: العيال راحوا.. صور

حريق يلتهم محتويات شقة داخل عقار بمنطقة الجمهورية بـ المحلة

الحماية المدنية تسيطر على الحريق.. وتفحم طفلين داخل الشقة

التحريات:

والداهما ذهبا لاداء صلاة التراويح فاشتعلت النيران في الشقة

المعاينة الاولية:

ماس كهربائي وراء الحريق.. وانتداب الادلة الجنائية



حادث مأساوي شهدته منطقة الجمهورية بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية، بعد تفحم طفلين داخل منزلهما بعد نشوب حريق داخل الشقة الخاصة بهما إثر ماس كهربائي.



- مشهد الحزن



حالة من الحزن الشديد ارتسمت على الوجوه.. دموعا في اعين الجموع، ذهول شديد على المئات من اسر منطقة الجمهورية الذين توقفوا جميعا اسفل العقار "مسرح الحريق"، يروون لحظات الرعب والنيران، ومرددين :"النار كانت في كل حتة".



- بلاغ الحريق



بعد دقائق من انتهاء صلاة التراويح، تلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بشقة سكنية بمنطقة الجمهورية.



- الحماية المدنية



انتقلت فرق الحماية المدنية الي موقع البلاغ، وباشرت القيادات الأمنية والتنفيذية القيام بدورها بحضور كل من اللواء محمد أنور الوروري حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة واللواء أشرف الخلاوي مساعد مدير فرقة المحلة و المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة والعميد خالد فوزي رئيس حي ثان بانتقالهم إلى مكان الحادث، حتى تم السيطرة على الحريق.



- المعاينة الأولية



المعاينة الاولية للشقة مسرح الحريق، كشفت انها سكنية ومؤجرة للمدعو أنس عبد الوهاب بالطابق الخامس بعمارة سكنية بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم فيما تسبب اندلاع نيران الحريق فى مصرع كل من الطفلين "ساجد " 3 سنوات و "عمر" 3 سنوات إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ مما تسبب فى تفحم جثتيهما.



- انهيار الام



واثناء المعاينة وعمليات اخماد الحريق، انهارت الام التي عادت من اداء الصلاة لتجد طفليها متفحمين بسبب الحريق، لترتفع اصواتها في الشارع "ولادي راحوا.. الصبر يارب".



- شهود العيان



أفادت أقوال شهود عيان أن الحريق نشب بشكل مفاجىء وفوجئوا بتصاعد الأدخنة خلال فترة غياب والدي الطفلين وأداء صلاة التراويح عقب تناول أفراد العائلة الإفطار معا ولكنهما عادا وشاهدا جثتي الطفلين ملفوفتين بقطعتي قماش.



- الادلة الجنائية



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة والتى أمرت بانتداب خبر الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتقدير قيمة التلفيات والخسائر الأولية.