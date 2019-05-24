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أخبار البلد

مستشارة اليونيسكو: دراما رمضان رديئة ونحتاج مسلسلات مثل عائلة ونيس

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:41 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، ومستشار اليونيسكو، إنه يجب الحفاظ على مفهوم كيان الأسرة والصحة النفسية للأطفال فى الدراما.

وأضافت عبلة إبراهيم لـ "صدى البلد" أنه لا يوجد عمل مناسب للأطفال فى دراما رمضان هذا العام، والأخلاقيات التى يتم بثها فى الأطفال من خلال المسلسلات والبرامج منحدرة.

وتابعت: "يجب أن يكون هناك دور للمجلس الاعلى للاعلام بحيث يتم جمع المنتجين ومخاطبتهم لعمل مسلسلات ذات قيمة وشيقة ترفع من أخلاقيات الطفل"، لافتة لأحد المسلسلات التى قدمها الفنان محمد صبحى وهو مسلسل "عائلة ونيس " الذى كان يقدم السخرية والضحكة الغير مبتذلة، بل يعلم الأطفال الأخلاقيات نريد هذه النوعية من المسلسلات.

وأكدت أن البرامج أيضًا بها الكثير من الخلل فمثلًا برنامج رامز جلال مستخف بالعقول ويعلم الأطفال العنف ولا نستطيع منع الأطفال من مشاهدته، وغيره من البرامج الرديئة.

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