الدولار تحت والجنيه فوق.. تراجع العملة الخضراء 103 قروش منذ بداية 2019.. الاتجاه للإنتاج بعد ركود السلع المستوردة أهم الأسباب.. و7 مؤشرات تعزز المزيد من التعافي للعملة المصرية

الدولار في النازل

- تراجع العملة الخضراء 103 قروش منذ بداية 2019

- 7 مؤشرات تضمن مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة - لاشين: الاتجاه للإنتاج بعد ركود السلع المستوردة أهم أسباب التراجع





استقرت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الجمعة 24 مايو 2019، على تراجع الأمس، ليسجل 16.83 جنيه للشراء مقابل 16.93 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزى، وبحسب تقرير لـ دوتشيه بنك الألماني، كان الجنيه المصري العملة الوحيدة التي ارتفعت أمام الدولار من بين 41 عملة تضمنها التقرير عن أسعار الصرف، حيث ارتفع بنسبة 3% في عام 2019 مقارنة بعام 2018 (25 أبريل يوم المقارنة).





وبحسب البنك المركزي أيضا فأن السبب الحالي في ذلك هو تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أهمها زيادة إيرادات السياحة وزيادة معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، حيث ساهم قرار تحرير سوق الصرف في إلغاء السوق السوداء للعملة، وباتت كل التدفقات تدخل لخزائن الدولة، كما حولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف، الأمر الذي وفر عملة صعبة من قيمة ما كنا نستورده، وتحويل ذلك لدخل مع بدء تصدير الغاز سواء مسال للسوق العالمية أو طبيعي للدول المجاورة كالأردن.





وإنخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن حوالي جنيه وثلاث قروش، فبحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري لسعر الدولار في 31 ديسمبر الماضي، سجل الدولار 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، ليصل الانخفاض حتى اليوم 103 قرشا بالتمام والكامل في رحلة تعافي الجنيه أمام الورقة الخضراء.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المؤشرات التي تلوح في الأفق حول مزيد من التراجع للدولار أمام الجنية خلال الفترة المقبلة.

- تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل، وما يدر ذلك دخلا من الإتحادات المسئولة عن النشاط

- أمم أفريقيا يتبعها نسبة إشغالات كبيرة للوفود والجاليات المشاركة مما يزيد من الدخل الأجنبي

- حسب الإحصائيات فأن نسبة تحويلات المصريين تزيد بشدة خلال الصيف بسبب أجازات المغتربين

- تراجع أسعار النفط أمس بنسة 5% مما يوفر لخزينة الدولة نسبة من النفط المستورد

- التصنيف الائتماني تم رفعه من المؤسسات الـ 3 الكبري (موديز - فيتش - ستاندرد اند بورز)

- إنخفاض نسبة البطالة حسب أخر تقارير رسمية للدولة مما يعكس حجم الإنتاج

- زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% بدلا من 2.2%





قال الدكتور رضا لاشين، مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية والعربية، إن هبوط سعر الدولار الأمريكي أكثر من 100 قرشا منذ شهر ديسمبر 2018، يرجع لعدة أسباب منها ترشيد الاستيراد والاتجاه للتصنيع محليا بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة.





وأضاف "لاشين" لـ "صدى البلد"، أن الارتفاعات السابقة في أسعار الدولار أضعفت القوة الشرائية للأفراد ونتج عنه حالة من الركود شهدتها السلع المستوردة بالأسواق المصرية مما عزز من زيادة نسبة تصنيع المنتجات المحلية كبديل للمستورد.





وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار وتراجع حجم الواردات انعكس على تخفيض عجز الميزان التجارى لمصر بالإضافة إلى نجاح الحكومة في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية بعد ارتفاع مستويات الثقة من كافة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.





ولفت إلى أن دخول الاستثمار الأجنبية إلى السوق المصرية أدى إلى توافر السيولة الدولارية في البنوك، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 9 مليارات دولار خلال الأشهر الماضية، مع زيادة في تحويلات المصريين الخارجية حيث وصل إجمالي تحويلات المصريين لما يقارب الـ 29 مليار دولار بالإضافة إلى نمو وانتعاش قطاع السياحة مما ساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي.





ويتوقع لاشين هبوط آخر لسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد المصري في مخالفة غالبية المؤسسات المالية التي كانت قد توقعت أن يتجاوز سعر صرف الدولار الـ 18 جنيهًا خلال عام 2019 ولكن نجاح البنك المركزى فى إدارة المنظومة النقدية خلال الفترة الماضية ونجاح الحكومة في جذب المزيد من النقد الأجنبي أدى إلى مخالفة توقعاتهم.