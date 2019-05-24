ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إجراء 166 عملية عيون بالمجان في المنوفية

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:27 م
اورمان المنوفية :
اورمان المنوفية : اجراء 166 عملية عيون بالمجان
محمد امين
قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية: إنه تم تنظيم 3 رحلات علاج للمستشفي الجامعي بشبين الكوم خلال شهر مايو الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 526 مريضا بالمجان مع إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة مع تحمل جمعية الأورمان نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، مؤكدًا أنه يتم تحديد المستحقة والأولى بالرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما تم إجراء 59 عملية قلب بالمجان لجميع الأعمار شملت العمليات عمليات قلب مفتوح والقسطرة العلاجية وتركيب دعامات وغيرها من عمليات الجراحية بالقلب.

وتم إجراء 166 عملية عيون بالمجان تنوعت ما بين عمليات إزالة مياه بيضاء وعمليات مياه زرقاء وغيرها من عمليات العيون، ومؤكدا أن هذه العمليات تأتي استكمالا لأنشطة جمعية الأورمان الطبية من غير القادرين على مستوى المحافظة.

ترشيحاتنا

تعليمات مشددة.. حظر الكلام عن منظومة تصحيح امتحانات أولى ثانوي على السوشيال ميديا

وصلت ثروته لـ 70 مليون جنيه.. ضبط صاحب شركة لإتجاره فى المخدرات بـ الدقهلية

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-5-2019

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور

اليوم.. ميدو يتحدث عن أجمل أهداف علي أبوجريشة في أمم أفريقيا

رسالة مؤثرة من نجم بيراميدز إلى مدير الكرة بالهلال السعودي..تعرف على السبب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. فرخة مشوية بالثوم وطاجن بطاطس بالكبد والقوانص وقرع بالكوارع.. والحلو: جلاش مكعبات

بإطلالة عصرية.. شذى حسون تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور