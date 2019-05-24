إجراء 166 عملية عيون بالمجان في المنوفية

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية: إنه تم تنظيم 3 رحلات علاج للمستشفي الجامعي بشبين الكوم خلال شهر مايو الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 526 مريضا بالمجان مع إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة مع تحمل جمعية الأورمان نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، مؤكدًا أنه يتم تحديد المستحقة والأولى بالرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.



كما تم إجراء 59 عملية قلب بالمجان لجميع الأعمار شملت العمليات عمليات قلب مفتوح والقسطرة العلاجية وتركيب دعامات وغيرها من عمليات الجراحية بالقلب.



وتم إجراء 166 عملية عيون بالمجان تنوعت ما بين عمليات إزالة مياه بيضاء وعمليات مياه زرقاء وغيرها من عمليات العيون، ومؤكدا أن هذه العمليات تأتي استكمالا لأنشطة جمعية الأورمان الطبية من غير القادرين على مستوى المحافظة.