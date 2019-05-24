لإحياء ذكرى 3500 شخص.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لحفظة السلام..ومصريان ضمن المكرمين

في ذكرى إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام الأمميين :

أكثر من 100 الف شخص يخدمون في 14 عملية لحفظ السلام

14 % من المشاركين في قوات حفظ السلام مدنيين ويقومون بمجموعة واسعة من المهام

تلعب النساء دورا بارزا وكبيرا في قوات حفظ السلام



في ذكرى إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام الأمميين، حفظة السلام الراحلين، يكرم اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ويمنح ميدالية "الكابتن مباي ديان" للشجاعة الاستثنائية لأول مرة منذ بدايتها، ويشمل التكريم -الذي يقام في مقر الأمم المتحدة- اثنين من حفظة السلام المصريين الراحلين وهما ضابط صف شرطي، عبد الرحمن عبد الله حسن الذي خدم مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) وضابط صف عسكري سمير الكناني، الذي خدم مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).



وتحتفل الأمم المتحدة كل عام بذكري عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي بدأت أولى بعثات حفظ السلام من الأمم المتحدة في 29 مايو 1948، عندما صرح مجلس الأمن بنشر مجموعة صغيرة من المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة في الشرق الأوسط لتكوين هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) من أجل مراقبة اتفاق الهدنة بين إسرائيل وجيرانها العرب.



عبر اكثر من سبعون عاما، خدم أكثر من مليون رجل وسيدة تحت علم الأمم المتحدة في 70 عملية حفظ سلام، وأكثر من 100,000 عسكري وشرطي ومدني من 125 دولة يخدمون حاليا في 14 عملية لحفظ السلام



لطالما كانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أفضل فرصة لتحقيق السلام بالنسبة لبعض من أكثر الناس ضعفًا في العالم وبسبب خدمتهم وتضحياتهم، في كثير من الأحيان تحت ظروف قاسية وخطرة، جعلت من الخوذة الزرقاء رمز الأمل للملايين من الناس.



في السنوات الأولى، كانت أهداف الأمم المتحدة لحفظ السلام تقتصر في المقام الأول على الحفاظ على وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع على الأرض حتى يمكن بذل الجهود على المستوى السياسي لحل النزاع بالوسائل السلمية.



وتألفت تلك البعثات من مراقبين عسكريين وجنود مسلحة تسليحا خفيفا بأدوار الرصد والإبلاغ وبناء الثقة دعما لوقف إطلاق النار واتفاقات السلام المحدودة، وجاءت القوات والشرطة من عدد صغير نسبيًا من الدول وكان أغلبهم من الرجال.



وعلى مر السنين، تكيفت عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام لتلبي متطلبات الصراعات المختلفة والمشهد السياسي المتغير حيث ان عمليات حفظ السلام المتعددة الأبعاد اليوم ليست مطلوبة للحفاظ على السلام والأمن فحسب، بل لتسهيل العمليات السياسية كذلك، وحماية المدنيين، ونزع سلاح المقاتلين، ودعم الانتخابات، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعادة حكم القانون.



وفي حين أن معظم من يخدم حفظة السلام هم من الجيش أو الشرطة، فإن 14% من المدنيين يقومون بمجموعة واسعة من المهام، مثل العمل كقيادة مدنية للبعثة، والعمل في مجالات الشؤون السياسية والمدنية، وحقوق الإنسان، والانتخابات، والاتصالات الاستراتيجية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل والإدارة والعديد من الأمور الأخرى..



بينما تقوم النساء بحفظة السلام اليوم دورًا بارزًا على نحو متزايد وهي حاسمة في تحسين أداء مهماتنا حيث يعملن كضباط شرطة وقوات وطيارين ومراقبين عسكريين وغيرهم من المناصب النظامية والمدنية، بما في ذلك مناصب قيادية.



ومع دوره الموسع وعملياته في بعض أكثر بيئات العالم تحديا، يواجه حفظة السلام مخاطر كبيرة ومنذ عام 1948، فقد أكثر من 3500 شخص حياتهم في عمليات الأمم المتحدة للسلام، بما في ذلك 943 قتلوا بسبب العنف ومنذ عام 2013، ارتفعت أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد الوفيات في الهجمات العنيفة 195 شخصًا، أي أكثر من أي فترة خمس سنوات أخرى في تاريخ الأمم المتحدة.