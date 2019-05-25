فيديوجراف| البريكست آخر محطاتها .. رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها

على خلفية أزمة البريكست، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ، تيريزا ماي، في بيان ألقته أمام مقر رئاسة الوزراء ، أن 7 يونيو المقبل موعد استقالتها من منصبها، مؤكدة على أنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة.



وقالت ماي في بيان الاستقالة "قدمت كل ما يمكنني فعله لإقناع أعضاء البرلمان على قبول الصفقة، للأسف لم أتمكن من ذلك، وأصبح واضحا لي أنه وللمصلحة العليا لبلادنا يتوجب على رئيس وزراء جديد قيادة هذه الجهود".





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