مختار: يجب وضع قوانين منظمة للتعاقد على تصدير الوحدات الفندقية

طالب المهندس وليد مختار عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بضرورة وجود قوانين منظمة للتعاقد على الوحدات الفندقية المستهدف بيعها أو تأجيرها للأجانب فى ظل سعى الدولة للحصول على عائد أكبر من تصدير العقارات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف مختار، لــ"صدى البلد"، أن فكرة الإدارة الفندقية وتقديم الخدمات تتضمن كذلك الوحدات القديمة وليس فقط المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، مؤكدا على ارتفاع العائد عليها.



كما أشار إلى ضرورة تقديم وحدات كاملة التشطيب والتي تهم العميل الأجنبي في المقام الأول، كما أن هذه الوحدات تتناسب مع العميل الأجنبي وخطة الدولة للتوسع في تصدير العقار للخارج.

