ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مختار: يجب وضع قوانين منظمة للتعاقد على تصدير الوحدات الفندقية

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:28 م
الوحدات الفندقية
الوحدات الفندقية
آمنة عبدالعظيم
طالب المهندس وليد مختار عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بضرورة وجود قوانين منظمة للتعاقد على الوحدات الفندقية المستهدف بيعها أو تأجيرها للأجانب فى ظل سعى الدولة للحصول على عائد أكبر من تصدير العقارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مختار، لــ"صدى البلد"، أن فكرة الإدارة الفندقية وتقديم الخدمات تتضمن كذلك الوحدات القديمة وليس فقط المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، مؤكدا على ارتفاع العائد عليها.

كما أشار إلى ضرورة تقديم وحدات كاملة التشطيب والتي تهم العميل الأجنبي في المقام الأول، كما أن هذه الوحدات تتناسب مع العميل الأجنبي وخطة الدولة للتوسع في تصدير العقار للخارج.

ترشيحاتنا

غياب نجم الزمالك عن صفوف منتخب تونس استعدادا لـ أمم أفريقيا

حكيم زياش يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

تعليمات مشددة.. حظر الكلام عن منظومة تصحيح امتحانات أولى ثانوي على السوشيال ميديا

نهائي دوري أبطال أفريقيا .. الوداد المغربي يستضيف الترجي التونسي

نمرة عربيتك من موبايلك.. الداخلية تطرح لوحة س س س 9993 بـ95 ألف جنيه

في صورة نادرة.. تعرف على الطفل الجالس ببساطة بجوار الملك سلمان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. فرخة مشوية بالثوم وطاجن بطاطس بالكبد والقوانص وقرع بالكوارع.. والحلو: جلاش مكعبات

بإطلالة عصرية.. شذى حسون تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور