شباب الفيوم يهربون من الحر إلى الاستحمام بمياه السواقي

هرب شباب الفيوم من حرارة الجو الى الاستحمام بمياه من السواقي المنتشرة على ترع وأبحر محافظة الفيوم، باعتبارها وسيلة مجانية ومتوفرة للجميع.



يقول محمد سيد من حي الصوفى بمدينة الفيوم: "جئت للاستحمام بسواقي الهدير هربا من شدة الحرارة والشمس الحارقة".



وأضاف أحمد عادل من شباب حي الحوان بمدينة الفيوم، أن السواقي أسهل وسيلة لتحفيف درجة الحرارة، وترطيب أجسامنا بسبب الموجه الحارة التى تشهدها محافظة الفيوم لأول مرة.



وأوضح محمود عمر من شباب حي الصيفية بمدينة الفيوم، أن مياه السواقي بالمجان، ولايكلفنا الاستحمام بها أي مبالغ ومتاحة للجميع للهروب من الموجة الحارة.

