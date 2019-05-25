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برلمان

برلماني: عين السائح لا يجب أن تقع على أي مناظر تخالف النسق الجمالي

السبت 25/مايو/2019 - 08:01 ص
السائحين في مصر
السائحين في مصر
أمينة الدسوقى
قال النائب إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن كافة المناطقة الموجودة بمصر بها معلم أثري وحضاري، يجب الإهتمام به والعمل على تطويره، فضلا عن ضرورة وجود لمسة حضارية وهيبة ووقار يُضاف لتلك المنطقة.

وتابع حمودة فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن عين السائح لايجب ان تقع على أى مناظر تخالف النسق الجمالى للمكان، لافتا إلى أن منطقة المنتزه أبرز مثال للمنطقة الحضارية الأثرية الترفيهية، التى تتميز بعنصر الجذب الداخلى والخارجى.

وأضاف النائب، منطقة المنتزه تمتلك موقع جغرافى مميز حيث انها تطل على البحر المتوسط وبالتالى تسهل حركة التنقل البحرى والجوى، مشيرا إلى أن توجيه الاهتمام بالمناطق السياحية يساهم فى استكمال كافة عناصر جذب السائح.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة في إطار تصميم عالمي يتسق مع مكانتها وقيمتها، وتعزيز الجهود لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستعادة الوجه الحضاري للمنتزه كأحد أهم معالم الإسكندرية، بما يساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية.

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