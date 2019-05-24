ماذا تعني كلمة بريكست.. وتعرف على 9 محطات فى تاريخ أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كلمة بريكست مزج بين كلمتي بريطانيا وخروج

بدأت أزمة بريكست منذ استقالة ديفيد كاميرون

تعرف على 9 محطات فى تاريخ أزمة بريسكت

ماذا سيحدث لمواطني الإتحاد الأوروبي بعد بريكست



أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، استقالتها، اليوم الجمعة، على خلفية أزمة بريكست المعنية بـ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



معنى كلمة بريكست



كلمة بريكست مزج بين كلمتي بريطانيا وخروج، وهو مصطلح يستخدم لوصف الأحداث في أعقاب تصويت حول مغادرة الإتحاد الأوروبي



ماذا سيحدث لمواطني الإتحاد الأوربي بعد الـ بريكست



التصويت بـ لا على الـ بريكست لا يعني الخروج الفوري للمملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي.



وستكون هناك على الأقل سنتين من المفاوضات لإقامة شروط مغادرة المملكة المتحدة وبالتالي سيصبح بإمكان بريطانيا إملاء الشروط التي بموجبها يمكن للأوروبيين البقاء فيها لأن طرد الرعايا الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة قد يضر باقتصاد البلاد ، لذلك هذا غير محتمل ومع ذلك، فإن قواعد دخول الوافدين الجدد قد تتغير، وجميع الأوروبيين قد لا يحصلون على نفس المعاملة.



بداية أزمة بريكست



- فى البداية نافست ماي على زعامة حزب المحافظين وتولت رئاسته فى 11 يوليو 2016 وذلك خلفا لديفيد كاميرون الذي قدم إستقالته إثر استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



- فازت ماي بأول اقتراع للحزب في 5 يوليو 2016 وبدأت أزمة البريكست تتفاقم بعد أن تعهدت ماي بتفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي واستبعدت تنظيم استفتاء ثاني حول الموضوع ورفضت أي محاولة للانضمام مرة أخرى.



- استحدثت ماي حقيبة في التشكيلة الوزارية مهمتها الإشراف على مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأسندتها إلى دايفيد دايفيس ومع هذا، إلا أنّها لم تتسرع في الاستجابة للضغوط الدافعة نحو بدء المفاوضات سريعًا على شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت إنها لن تسمح باستعجالها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة؛ للبدء في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2016 وأكدت أنها ستعمل على وضع خطة للانسحاب من الاتحاد، وإقامة علاقات تجارية جديدة مع أوروبا، وبقية العالم.



9 محطات فى أزمة بريسكت



- انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973 في ظل حكومة المحافظين إدوارد هيث مع استمرار العضوية التي أقرها الاستفتاء في عام 1975.



- تعهد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خلال الحملة الانتخابية لعام 2015 بالمملكة المتحدة بإجراء استفتاء جديد وهو الوعد الذي حققه في عام 2016 بعد الضغط من الجناح المستقبلي في حزبه واستقال كاميرون الذي قام بحملة للبقاء بعد النتيجة وخلفه تيريزا ماي وزيرة الداخلية السابقة ودعت إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أقل من عام لكنها خسرت أغلبيتها الإجمالية تم دعم حكومتها للأقلية في التصويتات الرئيسية من قبل الحزب الديمقراطي الوحدوي.



- في 29 مارس 2017 احتجت حكومة المملكة المتحدة بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.



- في 29 مارس 2019 في الساعة 11:00 بتوقيت المملكة المتحدة عندما تنتهي فترة التفاوض على اتفاقية الانسحاب ما لم يتم الاتفاق على تمديد وقد يعلن نية الحكومة عدم السعي للحصول على عضوية دائمة في السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي ووعد بإلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 ودمج قانون الاتحاد الأوروبي الحالي في القانون المحلي البريطاني تم إنشاء إدارة حكومية جديدة وهي إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي.



- في يوليو 2016 بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي رسميًا في يونيو 2017 بهدف إتمام اتفاقية الانسحاب بحلول أكتوبر 2018.



- في يونيو 2018 نشرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تقرير مرحلي مشترك يحدد اتفاقا حول القضايا بما في ذلك الجمارك وضريبة القيمة المضافة ومعاهدة يوراتوم.



- في يوليو 2018 وافق مجلس الوزراء على خطة لعبة الداما وهي عبارة عن مخطط للمقترحات المقدمة من حكومة المملكة المتحدة.



- في نوفمبر 2018 تم نشر مسودة اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي الموجز المتفق عليه بين حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



- في 15 يناير 2019 صوت مجلس العموم بأغلبية 432 صوتًا مقابل 202 مقابل الصفقة وهي أكبر هزيمة برلمانية لحكومة بريطانية حاكمة في التاريخ.



قانون الاتحاد الأوروبي لـ الانسحاب بـ 2018



في أكتوبر 2016 وعدت تيريزا ماي بـ "مشروع قانون الإلغاء الكبير" الذي من شأنه إلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 وإعادة صياغة جميع القوانين التي كانت سارية في السابق بموجب قانون الاتحاد الأوروبي بعد إعادة تسميته مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (سحب) تم عرضه على مجلس العموم في 13 يوليو 2017.



في 12 سبتمبر 2017 تمت الموافقة على مشروع القانون من أول تصويت عليه وقراءة ثانية بهامش 326 صوتًا مقابل 290 صوتًا في مجلس العموم. تم تعديل مشروع القانون مرة أخرى في تصويتات متعددة في كل من مجلسي البرلمان. بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا في 26 يونيو 2018 قرر المجلس الأوروبي في 29 يونيو تجديد دعوته للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد لتكثيف عملها بشأن التأهب على جميع المستويات ولجميع النتائج.



ويحدد قانون الانسحاب الفترة التي تنتهي في 21 يناير 2019 لكي تقرر الحكومة كيفية المضي قدمًا إذا لم تتوصل المفاوضات إلى اتفاق من حيث المبدأ على كل من ترتيبات الانسحاب وإطار العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بينما بدلًا من ذلك يعتمد التصديق المستقبلي على اتفاقية الانسحاب كمعاهدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إصدار قانون آخر من قبل البرلمان للموافقة على الشروط النهائية للانسحاب عندما يتم الانتهاء من مفاوضات الانسحاب الحالية. وعلى أي حال لا يغير القانون فترة السنتين للتفاوض المسموح به بموجب المادة 50 التي تنتهي في 29 مارس 2019 إذا لم تصادق المملكة المتحدة على اتفاقية الانسحاب.



يسمح قانون الانسحاب الذي أصبح قانونًا في يونيو 2018 بمختلف النتائج بما في ذلك عدم التسوية التفاوضية.