رئيس القومي للمرأة تستقبل الطفلة مايا التى طلبت مقابلتها

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، في مكتبها أمس الطفلة الموهوبة مايا أحمد الديب ذات السبعة سنوات، وذلك بناءً على طلب من الطفلة للقاء رئيسة المجلس.



وكانت الطفلة مايا أحمد قد أرسلت فيديو مصور للدكتورة مايا مرسي وهى تؤدي أغنية إعلان بنك مصر رمضان 2019 " أنا ابن مصر... أنا ضد الكسر " بصوتها.، وطلبت في رسالتها مقابلة الدكتورة مايا مرسي شخصيًا.



وقد رحبت الدكتورة مايا مرسي بالطفلة الموهوبة مايا في مكتبها، وأعربت عن إعجابها الشديد بموهبتها وبأداء الأغنية بهذا الشكل المتميز ، وبشجاعتها في هذا السن الصغير، متوقعة ان يكون لها مستقبل باهر ، وقامت بتشجيعها على ثقل موهبتها بالدراسة والتدريب مع متخصصين ، متمنية لها النجاح والتوفيق في المستقبل.



واكدت الدكتورة مايا مرسي للطفلة انها ستقوم بمتابعة فيديوهاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة، وعندما وجهت رئيسة المجلس سؤال للطفلة مايا عن احلامها وماذا تريد ان تصبح في المستقبل ، اجابت الصغيرة بدون تردد انها تتمنى ان تكون رئيسة المجلس القومى للمرأة عندما تكبر.



جدير بالذكر أن بنك مصر كان قد قام بتضمين شعار حملة المجلس القومى للمرأة "التاء المربوطة سر قوتك" ضمن اعلانه الجديد الذي يعرض على شاشات التلفزيون حاليا تحت عنوان " بنك مصر...ابن مصر " رمضان 2019 ، في اشارة لاهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع في جميع المجالات.