الأوبرا الجزائرية فضاء فني يجمع العائلات في سهرات رمضان.. فيديو

تعد دار الأوبرا الجزائرية ملتقى للعائلات لقضاء سهرات رمضانية فنية ضمن برنامج وضعته دار الأوبرا يتضمن نشاطات ثقافية تحييها 5 فرق موسيقية مختلفة تتنوع ما بين الفن الشعبي، الأندلسى بجانب سبعة فنانين يقدمون الموسيقى العصرية.



ووفقأ لتقرير نشرته فضائية "فرانس 24"، فإن برنامج دار الأوبرا الجزائري خلال شهر رمضان يعد تكاملي، إذ يجمع كافة أشكال الموسيقى حتى السيمفوني تلم شمل متذوقي الفنون.



برامج فنية متنوعة أطلقتها وزارة الثقافة الجزائرية طيلة شهر رمضان الفضيل بكافة المحافظات الجزائرية تحت شعار "هنا الجزائر".