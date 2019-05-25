بعد استقالة تيريزا ماي.. المحافظين يعلن موعد اختيار خليفتها.. كوربين يرسل أول طلب لرئيس الوزراء الجديد.. المفوضية الأوروبية: مفاوضات بريكسيت لن تتغير

تيريزا ماي تعلن استقالتها

جيريمي كوربين: على رئيس الوزراء الجديد أن يجري انتخابات برلمانية

المفوضية الأرووبية: قرار رئيسة الوزراء البريطانية لن يغير محادثات البريكست

رئيسة وزراء اسكتلندا: قرار تيزيزا ماي لن يحل أزمة البريكست





أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أمس الجمعة، وهي تحاول أن تحبس دموعها أنها ستتترك منصبها، لتفتح الباب لمنافسة ستأتي برئيس جديد للوزراء يمكن أن يسعى لخطة انفصال أكثر حسما عن الاتحاد الأوروبي.





وسيزيد رحيل ماي من عمق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد إذ يرجح أن يرغب الزعيم الجديد في انفصال أكثر حسما وهو ما يزيد احتمالات الصدام مع الاتحاد وربما إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.





وقالت ماي التي بدا التأثر واضحا على صوتها إنها ستستقيل في السابع من يونيو حزيران من زعامة حزب المحافظين على أن يبدأ التنافس على زعامة الحزب في الأسبوع التالي. وتابعت ماي التي تحملت أزمات وكبوات خلال جهودها للتوصل إلى اتفاق لخروج يحظى بموافقة البرلمان "سأترك عما قريب الوظيفة التي كان شغلها أعظم شرف في حياتي... ثاني رئيسة للوزراء ولكن بالتأكيد ليست الأخيرة". ومضت قائلة "أفعل ذلك وأنا لا أكن أي ضغينة بل أحمل امتنانا هائلا وراسخا لأن الفرصة سنحت لي لأخدم البلد الذي أحبه".





وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض إن على رئيس الوزراء الجديد أن يجري انتخابات برلمانية "ليسمح للشعب بتحديد مستقبل بلدنا".





وتترك ماي وراءها بلدا منقسما بشدة ونخبة سياسية تواجه أزمة تتمثل في موعد الرحيل عن الاتحاد وكيفية إتمام ذلك. ويريد معظم المرشحين البارزين لخلافة ماي اتفاق خروج أكثر صرامة وإن كان الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يعيد التفاوض على اتفاق الانسحاب المبرم مع بريطانيا في نوفمبر تشرين الثاني.





ويعتبر بوريس جونسون وجه الحملة الرسمية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد في 2016 المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي وقد شكرها لعملها "بجلد". وفي باريس، قال مسؤول في قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للتعاون مع أي رئيس وزراء بريطاني جديد في كل القضايا الأوروبية والثنائية.





ومن ناحيتها أكدت المفوضية الأوروبية أن قرار رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالاستقالة لن يغير محادثات البريكست. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا، اليوم الجمعة: رئيس المفوضية الأوروبية جان كلوديونكر تابع تصريحات ماي وأعرب عن تقديره لعملها". وأضافت: "يونكر سيعمل مع أي رئيس وزراء جديد".





وتابعت المتحدثة: "موقفنا من اتفاق البريكست لا يزال كما هو، وسيبقى العمل على البريكست كما هو في 31 أكتوبر المقبل وسنبقى مستعدين لأي سيناريو على مفاوضات الخروج".





اعتبرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجون، أن قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة لن يحل أزمة البريكست، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة. وقالت ستارجون في تغريدات على "تويتر" اليوم الجمعة "رحيلها (ماي) لن يحل فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي خلقها المحافظون. إن إعادة الأمر إلى الناس هو وحده القادر على تحقيق ذلك".





وأعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يتم اختيار خليفة تيريزا ماي كزعيم للحزب ورئيس للوزراء قبل العطلة الصيفية للبرلمان المقررة في 20 يوليو





ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للحزب القول: "إن الترشيحات بين أعضاء البرلمان ستنتهي في الأسبوع الذي يبدأ في 10 يونيو/حزيران، قبل أن يختار أعضاء الحزب بين أفضل المرشحين، في الوقت المناسب للإعلان عن النتيجة قبل إجازة البرلمان الصيفية".



