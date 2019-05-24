نجيب الزامل: العقل البشري مبني على الإيمان.. والإلحاد وهم

وصف الكاتب نجيب الزامل، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، الإلحاد بالوهم، منوها أن العقل البشري مبني على الإيمان، معتبرا أن "فكرة الإلحاد" في حد ذاتها "وهم"، لا يمكن أن يكون هناك إلحاد؛ لأن العقل مبني على الإيمان.



وأكد نجيب الزامل خلال حديثه في البرنامج الحواري "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر؛ على قناة "روتانا خليجية"، أن تحصين أولادنا من الأفكار الإلحادية لا يكون بالتلقين ولا بالوعظ، مضيفا أن رجوع الشباب عن الإلحاد سهل، متى تم الإقناع بالمنطق العقلي، ثم إذا رجعوا إلى قصر الإيمان، صاروا من أشد المتمسكين به".



وتابع: لم تُظلم كلمة مثلما ظُلمت كلمة الفلسفة"، مؤكدًا أن الفلسفة لا يمكن أن تقود أبدًا إلى الإلحاد، العلماء يبحثون عن القوانين المُدرَكة، والفلاسفة يبحثون عمّا قبل القانون.