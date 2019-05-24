محافظة على جمالها.. شاهد شريهان بدون مكياج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للفنانة شريهان والتي ظهرت فيها بدون مكياج.



ونالت الصورة إعجاب الرواد، الذين أكدوا أنها ما زالت تحافظ على جمالها.



يذكر أن شريهان تعاقدت مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشركة العدل جروب على تقديم عروض مسرحية تقوم ببطولتها الفنانة شريهان على عدد من مسارح السعودية.

