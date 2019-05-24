سعي برشلونة للفوز بالكأس يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

تصدر سعى فريق برشلونة للفوز بالكأس فى المباراة النهائية أمام فالنسيا غدا السبت عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة التى تحدثت ايضا عن مصير نجمى باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا وكيليان مبابى.



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "كأس فاخرة".وقالت : "برشلونة يريد الكأس الخامسة على التوالي، وإنجاز تاريخي يضمن له ثنائية جديدة".



وأضافت: "ميسي الذي سيتحدث اليوم إلى جانب بيكيه بعد الخروج من دورى الأبطال فى ملعب الأنفيلد، يمكن أن يكون اللاعب الأول الذي يُسجل في 6 نهائيات".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" جاء العنوان التالى: "توحيد الصفوف".وقالت: "غرفة خلع الملابس تدعم فالفيردي، وميسي وبيكيه سيظهران معًا اليوم، في المؤتمر الصحفي لإعطاء صورة عن اتحاد الفريق".



واضافت : "بارتوميو يؤكد ثقته في المدرب، وصرح: نحن نثق تماما في المدرب، والفوز بالليجا له ميزة خاصة جدًا".



من جانبها ذكرت صحيفة "ماركا" فى عنوانها: "قضية نيمار ومبابي".



وأضافت: "المدير الفني لباريس سان جيرمان يفتح الباب أيضًا: أريدهم أن يبقوا ولكن إن لم يحدث سنجد الحلول".

