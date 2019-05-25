نشأت في أسرة لا ترتدي الحجاب ولا ألبسه.. فما حكم صيامي؟ الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال تقول صاحبته "نشأت في أسرة لا ترتدي الحجاب وبالتالى فأنا غير مقتنعة بالحجاب.. فهل الإيمان سلوك أم ملابس، وما حكم الصيام لغير المحجبة؟



قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى، إن جميع المسلمين مخاطبون بصيام هذا الشهر ما عدا من رخص لهم الشرع الإفطار لعذر، وليس من موانع الصيام عدم ارتداء الحجاب، وصيام غير المحجبة صحيح.



وأضاف "عمران" أن المرأة غير المحجبة يجب عليها الصيام حتى لو لم تصلي، فالصيام أمر والصلاة أمر والحجاب أمر آخر، بالرغم من أنهما فرائض.



وأشار"عمران" إلى أن الإيمان في طاعة الله وليس باللباس، والله أمرنا بعدة أمور منها الصيام والصلاة، وأمر الرجال بالإنفاق على النساء، وأمر المرأة بالحجاب، فالإيمان حقيقته بما في القلوب وأخلاق الناس، ويظهر في طاعة الله بما أمر به والتزام نواهيه.

