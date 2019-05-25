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ديني

على النقيض.. أمين الفتوى يكشف حكم صيام أصحاب التيارات المتطرفة.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 06:05 ص
الشيخ خالد عمران
الشيخ خالد عمران
محمد شحتة
ورد إلى الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أنا طالب علم وأريد معرفة حكم صيام أصحاب التيارات الفكرية التى تمارس القتل والتخريب؟

وقال "عمران"، في فيديو له، إن "الصيام تربية للإنسان المسلم على أن يرتقي بنفسه، ودائما الصيام مقرون بأن يكون الإنسان صاحب أخلاق ونافع للناس من حوله وغيرهم".

وأشار إلى أن أصحاب التيارات المتطرفة نقيض من هذا، فلا توجد بينهم أخلاق ويتعبدون بالصيام من أجل المظاهر فقط رغم أن الصيام شرع لعدم التظاهر بالعبادة أمام الناس فالصائم يكون بين العبد وربه، والله يقول في الحديث القدسي "إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري".

وأوضح، أن هذه التيارات المتطرفة هى تيارات ظلمة وقلة عقل وتورث في الناس قلة الأخلاق والعلم، بخلاف مقاصد العبادات من الصيام والصلاة تماما، فهم أبعد ما يكونوا عن حقيقة الصبام فالنبي يقول "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" والنبي وصف أمثال هؤلاء فقال "تنكرون صلاتهم إلى صلاتكم وصيامهم إلى صيامهم يخرجون من الدين خروج السهم من الرمي".

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