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تعليم

تكريم الفائزين في الحفل الختامي لمهرجان 180 لاكتشاف المواهب بأسيوط..صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:35 م
صدى البلد
إيهاب عمر
شهد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط نائبا عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الحفل الختامي لمهرجان "180" للقراءة للسنة الثالثة مايو 2019 والذى نظمته مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط على مسرح قصر ثقافة أسيوط بمشاركة 9 مدارس بـ 180 طالبا وطالبة لاكتشاف المواهب وتحدى القراءة بالتنسيق مع مديرية الثقافة ومديرية التربية والتعليم ومحافظة أسيوط تحت رعاية الأب لوكاس حلمي مدير المدارس بالمحافظة وراعي المهرجان وبدعم ورعاية محافظ أسيوط.

حضر الحفل كل من الفنانين نيللي كريم وآسر ياسين والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصرى للسينما والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع والأب لوكاس حلمي مدير المدارس الفرنسيسكانية بأسيوط والدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ومحمد البشير رئيس حي غرب أسيوط وهويدا الطماوى مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم ونقيب المعلمين والكاتب الصحفي محمد بهجت نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من مديرى المدارس الخاصة والطلاب والطالبات المشاركين فى المهرجان وبمشاركة مدارس "بدر للغات والسلام الحديثة ونوتردام ديزابوتر والراهبات الفرنسيسكانيات والسلام بمنفلوط والنصر بالقوصية والفرنسيسكان الخاصة بأسيوط والنهضة الاعدادية بنات والسلام المتطورة".

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم كلمة الأب لوكاس دانيال راعي المهرجان والتي رحب فيها بالفنانين والقيادات التنفيذية وجميع الحضور، مشيرًا إلى أهمية المهرجان الذى يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالي لاكتشاف المواهب من طلاب المدارس وتحدى القراءة، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة في المهرجان ولجنة التحكيم وقيادات المحافظة وعلى رأسها محافظ أسيوط.

وأشاد النجار بالجهد المبذول في المهرجان موجهًا رسالة شكر وتقدير من اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لكافة القائمين والمشاركين في المهرجان لدورهم في تنمية المواهب الشابة وصقل خبرات الطلاب وتفعيل الأنشطة المدرسية الصيفية واللاصيفية وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد والتميز.

وتم خلال الاحتفال، عرض فيلم خاص عن مراحل المهرجان وفعالياته ثم عرض لمسرحية "الحلم" ونبذة عن كتاب أصل الحكاية ثم فقرة عزف "مقطوعة عزيزة" وفقرة كورال "ميدلي" لطلاب المدارس والمتميزين في مجال الغناء والموسيقى.

وفى نهاية المهرجان، تم تكريم محافظ أسيوط لدعمه ورعايته للحركة الثقافية والتعليمية بالمحافظة ثم تكريم سكرتير عام المحافظة والفنانة القديرة نيللي كريم والفنان آسر ياسين ثم تكريم كل من مدير عام ثقافة أسيوط ونائب رئيس الجامعة وأعضاء لجنة التحكيم في المهرجان ثم تكريم الفائزين في المهرجان بمسابقات الغناء والموسيقى والمواهب الشابة والرسم والعزف والتمثيل والمشغولات الفنية وتحدى القراءة وتم منحهم شهادات التقدير.
تكريم الفائزين في الحفل الختامي لمهرجان 180 لاكتشاف المواهب بأسيوط..صور
تكريم الفائزين في الحفل الختامي لمهرجان 180 لاكتشاف المواهب بأسيوط..صور
تكريم الفائزين في الحفل الختامي لمهرجان 180 لاكتشاف المواهب بأسيوط..صور
تكريم الفائزين في الحفل الختامي لمهرجان 180 لاكتشاف المواهب بأسيوط..صور

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