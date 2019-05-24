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أخبار البلد

الحمادي: الصحفيين العرب يحتاج لمصادر دخل مستدامة

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:39 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفي محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية، ورئيس مجلس جمعية الصحفيين بالإمارات، إن اتحاد الصحفيين العرب يحتاج لمصادر تمويل مستدامة.

وأكد الحمادي، خلال كلمتة باجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أن إعادة هيكلة الاتحاد يجب أن تكون أولوية قصوى، إلى أن الإعلام أصبح عاملا مؤثرا في العالم أجمع، وأنه يحتاج إلى دعم كبير ويتغير على مستوى كبير.

وأضاف محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، أنه يجب أن يكون لدينا مشروع واضح حتى يكون للاتحاد دور، موجها الشكر للحكومة المصرية على رفع الدعم السنوى المقدم للاتحاد.

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