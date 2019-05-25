ما زالا أجنبيان.. تعرف على حدود التعامل بين المخطوبين وقت الصيام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي حدود التعامل بين «المخطوبين» وقت الصيام ؟



وقال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإجابة على هذا السؤال، تكمن في الآية الكريمة "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" والمعنى هو أن الخاطب أو المخطوبة، لم يشرع لهما علاقة تجيز التعامل بشكل ليس فيه حدود فما هو إلا مشروع زواج فقط وما زالا أجنبيان عن بعضهما.



وأشار إلى "أننا في هذه المسألة نخاطب الضمائر والأخلاق، فذهاب أحدهما للأخر يكون في حدود المعروف من المجتمع، فلا يعقل أن يتركا بمفردهما في مكان مغلق كما ينبغي اختيار الكلام والألفاظ في الكلام بينهما وعدم السماح لانفسهما بالتجاوز، كما يجوز لهما أن يتحدثا في أمور حياتهما المستقبلية والمنزلية بعد الزواج، فكل ذلك يدخل ضمن الآية المذكورة".