وزير الأوقاف: صيام وقيام رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنبك بشرط واحد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا نعيش أيامًا فريدة في عظمتها وبركتها، حيث إننا مقبلون على العشر الأواخر من رمضان.



وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان: «رمضان شهر الإيمان.. وصناعة الرجال»، أن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عندما تحدث عن الصيام والقيام وربطهما بالإيمان فقَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».



وتابع: أي من صام رمضان إخلاصًا ثقة لله تعالى فيما عند الله، ومن قام رمضان إيمانًا لا رياءً ولا نفاقًا ولا شهرة ولا ليُقال عليه قائم ولا ليُقال عليه من السباقين فالإيمان يقتضي الإخلاص، قائلًا: فهل أنت مؤمن حقيقة ولديك عقيدة ويقين أنه من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا سيغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه.



وأضاف: هل لديك عقيدة ويقين أنه من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا سيغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه، هل لديك يقين في أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ومن قام هذه الليلة سيغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه، منوهًا بأن من حول هذا الإيمان إلى عمل إلى صيام وقيام وتحري حقيقي لليلة القدر، فقد حقق معنى الإيمان، أما ترديد هذا الكلام دون أن يحوله إلى أعمال وسلوك وواقع ملموس في حياته وسلوكه وأخلاقه، فهو بذلك قد فوت عليه الفرصة.



حضر صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، اليوم، لفيف من علماء الأزهر والأوقاف ، والقيادات التنفيذية والشعبية لمحافظة القاهرة، وذلك بمسجد «السيدة نفيسة» -رضي الله تعالى عنها، بمحافظة القاهرة.





