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فن

ديزني تطرح فيلم علاء الدين لـ المصري مينا مسعود وويل سميث .. اليوم

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:30 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
تطرح شركة ديزني فيلم علاء الدين في دور السينما اليوم 24 مايو هو أول فيلم واقعي بعد النسخة الكرتونية التي قدمت عام 1992.

ويجسد النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود دور علاء الدين وويل سميث يقدم دور الجني الازرق أما ناعومي سكوت فهي الأميرة ياسمين التي يسعى علاء الدين لكسب قلبها وايقاعها في غرامه.

وكان فريق عمل علاء الدين قام بحملة ترويجية للفيلم في عدد من الولايات الأمريكية والمدن الأوروبية فيما دعا مسعود المصريين لمشاهدة الفيلم من خلال صفحة ديزني الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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