توفر عملة صعبة.. برلماني يطالب بتطوير المناطق السياحية

قال النائب رحمى عبد ربه عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن السياحة تعد جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، كما أنها توفر عملة صعبة للبلاد، مطالبا بضرورة النظر إليها فى كافة المحافظات والعمل على تطوير كافة المناطق السياحية.



وتابع عبد ربه فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المناطق السياحية بمحافظة شمال سيناء فضلا عن العديد من الفنادق، كما أنها تطل على البحر الأبيض المتوسط، مطالبا بضرورة الإهتمام بها.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة في إطار تصميم عالمي يتسق مع مكانتها وقيمتها، وتعزيز الجهود لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستعادة الوجه الحضاري للمنتزه كأحد أهم معالم الإسكندرية، بما يساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية.



