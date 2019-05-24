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فن

أحلام تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:27 م
احلام
احلام
محمد بدران
حرصت المطربة الإماراتية أحلام، على إحياء ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان بالدعاء له، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ونشرت "أحلام" صورة للراحل الشيح زايد وكتبت: "١٩ رمضان اللهم إن زايد كانَ خيرُ الأب وخير الحاكِم؛ اللهم أكرمه في جنّة الفردوس الأعلى كما أكرَمنا في الأرض#ذكرى_وفاه_الشيخ_زايد ‎#الإمارات".

يذكر أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ولد فى 6 مايو 1918 وتوفي فى 2 نوفمبر 2004 الموافق يوم 19 رمضان.




أحلام تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان

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