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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتأكد من سلامة وجبات رمضان لأفراد الأمن بكمين الاحياء

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:36 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
أثناء تفقده للإجراءات الأمنية بكمين الاحياء للاطمئنان على الحالة الأمنية، تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وجبات رمضان المخصصة للافراد ومجندي الشرطة بالكمين والتأكد من سلامتها.

وأكد محافظ البحر الأحمر ان ما يقوم به أفراد الشرطة من تعب وجهد للحفاظ على سلامة وأمن المحافظة يستحق التقدير والاحترام وتحملهم درجات الحرارة أثناء الصيام.

وأشار لجميع أفراد الأمن إلى أن أمن المحافظة وسلامة اهلها أمانة فى أعناقنا جميعا ويجب علينا بذل الغالى والنفيس لتحقيقها .

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