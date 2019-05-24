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فن

مخرج قهوة بورصة مصر يعلن عن موعد عرض الفيلم

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:10 م
صدى البلد
سمر سعد
أعلن المخرج أحمد نور عن موعد عرض فيلمه قهوة بورصة مصر حيث من المقرر أن ينافس الفيلم خلال الموسم الصيفي بعد عيد الفطر .وسيقام عرض خاص للفيلم يوم 24 يونيو فى سينما مول مصر بحضور كل أبطال الفيلم .

والفيلم تدور أحداثه فى يوم واحد من خلال عدد من الأشخاص يلتقون على قهوة بورصة مصر بوسط البلد.

فيلم "بورصة مصر" بطولة "حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر نجوي فؤاد، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبي أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعه من تأليف علاء مرسي، إخراج أحمد نور".

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