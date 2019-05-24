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رياضة

صلاح عبد الفتاح يوجه الشكر لرئيس اتحاد الكونغ فو وأعضاء مجلس الإدارة

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:49 م
صدى البلد
عبدالله هشام
توجه صلاح عبدالفتاح أمين صندوق نادي الترسانة، بالشكر إلى محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو بعد إهداء الشواكيش بساط للتدريبات.

وتبلغ قيمة بساط التدريبات 80 ألف جنيه، وانهي الاتحاد إجراءات الجمارك والضرائب قبل تسليم البساط لصلاح عبد الفتاح أمين صندوق نادي الترسانة، ويملك نادي الترسانة قيمة تاريخية كبيرة في لعبة الكونغ فو وأخرج ابطال العالم والجمهورية.

جدير بالذكر أن زياد ايهاب أصغر لاعب الترسانة شارك في آخر بطولة عالم وأحرز الميدالية الفضية.

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