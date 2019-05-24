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محافظات

في ضوء تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.. محافظ الإسكندرية يناقش مخرجات تطوير الجهاز الإداري

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:42 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا لمناقشة مخرجات تطوير الجهاز الإداري والعمليات الإدارية بمحافظة الإسكندرية، بما يشملها من التطوير المؤسسي وإعداد القيادات، والذي يأتي بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في ضوء تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لإنشاء جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالكفاءة والفاعلية.

وناقش المحافظ خلال الإجتماع محاور تطوير الجهاز الإداري بالمحافظة؛ مؤكدا على سعي المحافظة المتواصل لتكوين جهاز إداري كفء وتقديم خدمات متميزة و مرتفعة الجودة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلي أن محاور التطوير تتضمن؛ تعديل الهيكل التنظيمي، وتدريب وإعداد قيادات الصف الأول والثاني والثالث من الإداريين بالمحافظة والأحياء والمديريات التابعة، وكذا تطوير العمليات الإدارية إستعدادا لميكنتها. كما تم مناقشة الأرشفة الإلكترونية وميكنة الجهاز الإداري والعمليات الإدارية المطورة.

وأكد قنصوه علي أهمية التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة موضحا أننا جميعا في حاجة إلي التعلم بشكل متواصل ومستمر لكي نستطيع أن نكون مؤهلين للمكان المتواجدين فيه.

وأوضح أن المحافظة تتخذ خطوات سريعة في رفع قدرات العاملين وإعداد الكوادر اللازمة بها في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية، مشيرا إلي أنه منذ فترة تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بشأن التعاون في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالثغر.

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