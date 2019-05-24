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فن

كندة علوش مع اللاجئين في لبنان: يوم رائع مع ولاد بلدي

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:47 م
كندة علوش
كندة علوش
محمد بدران
نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورة عبر حسابها الخاص "تويتر" صورة لها داخل مخيم عرسال في البقاع مع عدد من اللاجئين السوريين في إطار الدعم المعنوي لهم".

وكتبت علوش على صفحتها بموقع "تويتر"‏يوم رائع قضينا مع ولاد بلدي بالبقاع عشنا مع الأسر والأطفال يلي عّم يلعبوا رغم كل شي عّم يضحكوا من قلبن كلن طاقة وكلن أمل الي صار ماكسرن اليوم برمضان خلونا نكون أقرب الن خلونا نتذكرن بزكاتنا بصلاتنا بوقتنا ‎@unhcr_arabic ‎#زكاتي_للاجئين لكل الي حابين يتبرعوا".

يشار إلى أن كندة علوش اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة".
كندة علوش مع اللاجئين في لبنان: يوم رائع مع ولاد بلدي

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