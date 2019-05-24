عميد دار علوم القاهرة لـ صدى البلد: أنشأنا مكتبًا ولجنة لرعاية الوافدين.. تقدم السفارة النيجيرية لمبادرة تعليم اللغة العربية.. وملتقيات التوظيف لدينا طول العام

* 10% من طلاب الكلية وافدون

* ملتقيات التوظيف لدينا طول العام

* البدء في عملية التصحيح بعد عيد الفطر



في اطار تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي بتوفير الدعم الكافي لبناء الانسان تقوم الكلية بتنفيذ عدد من البرامج في اطار بناء الانسان واعداد الشباب للمستقبل منها مشروع اعداد 100 قائد و 100 اعلامي ومشروع منتدي التفكير النقدي فجميع الانشطة تعد حجر الاساس لعملية التنمية البشرية التي تقوم بها الكلية لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للطلاب لمساعدتهم في سوق التوظيف.

فالطالب المشارك في انشطة وبرامج بناء الانسان نساعده بدعمه فكريا وثقافيا واجتماعيا لكي يجد وظيفة جيدة له بعد التخرج حيث يصبح الطالب عنصرا فاعلا في بناء الوطن لاستيعابه للثقافة وبنائه فكريا.



ماذا عن دعم الطلاب الوافدين بكلية دار العلوم؟



كلية دار العلوم هي الكلية الرائدة والوحيدة التي دشنت مكتبا لرعاية الوافدين لاستقبال الطلاب الوافدين وتسهيل الإجراءات بالكلية وارشاده اكاديميا وعلميا واداريا فيقدم المكتب الدعم المعنوي واللوجيستي لهم الي ان يستقر علميا وأكاديميا، كما ان مكتب رعاية الوافدين لا يتوقف علي حدود الدراسة فقط ولكن يدعم الوافدين اجتماعيا أيضا.



ابتكرت الكلية لجنة شؤون الوافدين وهي لجنة علمية متخصصة تقوم علي حل مشكلات الطلبة الوافدين العلمية فيما يتعلق بالامتحانات والاختبارات العلمية للرسائل وموضوعاتها وكذلك مشاكل الغياب والحضور والإرشاد والدعم الأكاديمي.



ما ابرز الجنسيات التي تاتي للدراسة بالكلية؟



تستضيف كلية دار العلوم طلاب من جميع الجنسيات الطلاب الوافدين يمثلون 10% تقريبا من طلاب الكلية فلدينا طلاب من ألمانيا وكازاخستان وباكستان وماليزيا والهند وغيرها من الدول الذي يستقبلها مكتب الوافدين ويرعاها خلال فترة دراستها في مصر.



ماذا عن سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني؟



الامتحانات بكلية دار العلوم مستمرة بشقيها الشفوي والعملي لطلاب الفرق الأربع حتى 30 مايو الجاري ومن المقرر البدء في عملية التصحيح بعد عيد الفطر ومراجعتها وإعلانها لجميع الفرق الدراسية بالكلية، مشيرا إلى التشديد على مواجهة الغش داخل اللجان بمنع دخول الهاتف المحمول مع الطلاب لجنة الامتحان وفي حال ضبط الطالب أثناء الغش يتم تحويله للشئون القانونية للتحقيق معه وتحديد العقاب.



هل تنظم الكلية ملتقيات توظيف؟



نعم، فالكلية تقدم الدعم للطلاب أثناء الدراسة وبعد التخرج ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل من خلالها فنقوم بتنظم ملتقيات توظيف كل عام بالتعاون مع أصحاب الأعمال، ولكن دار العلوم مؤخرا تسير في اتجاه مختلف حيث ان ملتقي التوظيف لدينا طوال العام.



هل هناك توقيت معين لملتقيات التوظيف؟



لا نخصص له يوم واحد أو أسبوع واحد نستضيف فيه أصحاب الأعمال ولكنني أوفر لطلابي طوال العام الاحتكاك بأصحاب الاعمال من رؤساء تحرير صحف وأصحاب مدارس خاصة، ونتيجة لاهتمام الكلية بتوفير الاحتكاك مع أصحاب الأعمال خارج ملتقيات التوظيف، حصل طلاب الكلية مؤخرا علي منحة تدريب في معهد الإذاعة والتليفزيون وشهادة مختصة.



ماذا عن مبادرة "افريقيا هتتكلم عربي"؟



مبادرة تهدف الي تعليم 1000 افريقي اللغة العربية طوال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وستتم من خلال مركز التدريب اللغوي بالكلية، فلدينا من الكفاءات والكوادر قادرة علي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ولدينا بعض البرامج والمناهج الكافية في هذا الاساس، كما ان الكلية تقدم دبلوم في الدراسات العليا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لذا فان الكلية تمتلك المهارات الكافية لتطبيق المبادرة.

وتقدمت الينا السفارة النيجيرية بكامل الهيئة الدبلوماسية لتعلم اللغة العربية واستقبلتهم الكلية وعقدت المقابلات الشخصية معهم لانضمامهم للبرنامج.



تحرص كلية دار العلوم بجامعة القاهرة علي ان تكون اولي الكليات في تبني اي توجهات تتعلق ببناء الانسان خاصة بعد تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ضرورة الاهتمام ببناء الانسان وتنوير العقول، حيث تتبع الكلية خطوات ثابتة للمساهمة في بناء الانسان من خلال عدة مبادرات تشكل شخصية الطالب.ويوضح الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في حواره لـ "صدي البلد" خطة الكلية لتنفيذ تلك التوجهات وتسهيلاتها للطلاب الوافدين من الافارقة وغيرهم.