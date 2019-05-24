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محافظات

30 عاما من الإهمال.. مواطنو جنوب سيناء يدعون لإحياء ممشى الطور السياحي..صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:46 م
صدى البلد
ايمن محمد
دعا عدد من سكان طور سيناء إلى إحياء ممشى طور سيناء السياحى القديم والمهمل والذى يمتد لعدة كيلو مترات من أمام ميناء الصيد حتى خليج موسى مارا بشواطئ ريم الشاطئ والقمر وساحة العلم الكبرى الذى يطل على البحر مباشرة .

الممشى تم انشاؤه فى التسعينيات بمقاعد وأعمدة إنارة أتلفت بالكامل وظل بدون صيانه أو تطوير قرابة ٣٠ عاما.

وطالب مواطنو جنوب في سيناء باحياء الممشى وتطويره وانارته ليلا وخاصة مع قدوم موسم الصيف وإقبال السكان على الجلوس والمشى على الشواطئ .

وقال إبراهيم عبد الفتاح أحد سكان مدينة طور سيناء إن الممشى كان فى البداية منار ليلا به مقاعد للمشاة ولكن تم إهماله بإلقاء المخلفات عليه ولم ينظف منذ عقود طويلة .

واضاف محمود جلال أحد سكان طور سيناء إن الممشى لو تم تطويره وتحميله وادخال المرافق والخدمات له سوف يكون مزارا سياحيا ومتنفسا لاهالى طور سيناء.

واقترح أسامة أبو العتاب بتنظيم حملة شعبية من الجمعيات الأهلية وجمعيات الكشافة لتنظيم وتجميل الممشى والزراعة الأشجار على جانبيه علاوة أنه سوف يشجع المواطنين على ممارسة رياضة المشى والدراجات على الممشى.
30 عاما من الإهمال.. مواطنو جنوب سيناء يدعون لإحياء ممشى الطور السياحي..صور
30 عاما من الإهمال.. مواطنو جنوب سيناء يدعون لإحياء ممشى الطور السياحي..صور
30 عاما من الإهمال.. مواطنو جنوب سيناء يدعون لإحياء ممشى الطور السياحي..صور
30 عاما من الإهمال.. مواطنو جنوب سيناء يدعون لإحياء ممشى الطور السياحي..صور

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