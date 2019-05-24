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فن

فنانات في العمرة.. ريهام حجاج وعبير صبري ومروة نصر الأبرز..صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:48 م
صدى البلد
سمر سعد
حرص عدد من الفنانين، على تأدية مناسك العمرة في شهر رمضان، ونشروا عددا من صورهم والفيديوهات وهم في الأراضي المقدسة، وفى التقرير التالي سنستعرض أهمهم ...

مروة نصر

سافرت صباح اليوم الفنانة مروة نصر لاداء مناسك العمرة .ونشرت مروة صورة لها من داخل الطائرة وظهرت وهي ترتدي عباءة والحجاب.

عبير صبري

أدت الفنانة عبير صبري العمرة ونشرت عددا من الصور على صفحتها الخاصة في موقع انستجرام خلال تواجدها برفقة زوجها أيمن البياع في الحرم المكي، كما نشرت على صفحتها مقطع فيديو للحرم النبوي، خلال أدائها مناسك العمرة وعلقت بالقول: «الحرم النبوي في صلاة المغرب، بالساحة الخارجية الآن.. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا".

ريهام حجاج

سافرت الفنانة ريهام حجاج للسعودية برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة لأداء العمرة.

ونشرت ريهام صورة على انستجرام وهي ترتدي ملابس سوداء وغطاء رأس وظهرت وخلفها الكعبة وعلقت ريهام قائلة:"يارب اكتبها لكل اللى نفسه فيها".

يذكر أن احدث أعمال ريهام حجاج مسلسل كارمن والتى قدمت من خلاله أولى بطولاتها فى التليفزيون وحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة.

ملك قورة 

شرت الفنانة ملك قورة صور لها على صفحتها على انستجرام من الاراضى السعودية وهى تؤدى عمرة رمضان برفقة والدها محمد قورة.

ونشرت ملك صورة لها بملابس الإحرام مع والدها من أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكى، صاحبتها بتعليق: "فى مكة مع بابايا، ربنا يكتبها للجميع.. رمضان كريم".

فنانات في العمرة.. ريهام حجاج وعبير صبري ومروة نصر الأبرز..صور

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