دون إصابات أو خسائر .. انهيار جزئي لـ عقار بالإسكندرية وتحطم سيارة أسفله.. صور

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنقطة اللبان غربي الإسكندرية، اليوم الجمعة، ما أسفر عن تحطم سيارة ميكروباص "صغير الحجم" دون حدوث إصابات.



تلقي قسم شرطة اللبان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع إسماعيل مهنا بدائرة القسم، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.



انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان، وصادر له قرار هدم من الحي، وانهيار أجزاء من واجهة العقار والطوابق العلوية.



وأسفر الحادث عن تحطم سيارة ميكروباص "صغير الحجم" رقم "س م ف 2459"، تصادف وقوفها أسفل العقار وقت الانهيار، وذلك دون حدوث إصابات.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجرى وضع حواجز لغلق الشارع لتأمين المواطنين وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.