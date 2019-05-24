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أخبار البلد

مشاركة مصرية رفيعة المستوى في إفطار جامعة الفارابي.. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:28 م
إفطار جامعة الفارابي
إفطار جامعة الفارابي
أخبار صدى البلد
شاركت الدكتورة راندا رزق الملحق الثقافي، رئيس مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بألماطي في كازاخستان، في حفل الافطار الجماعي الذي نظمته جامعة الفارابي الوطنية الحكومية بحضور د. محمد الشحات الجندي رئيس جامعة نور مبارك والمفتي وجميع عمداء الجامعة ولفيف من الأساتذة والطلاب.

وفي بداية الحفل قدم رئيس الجامعة الشكر والتهنئة للحضور وخص بالذكر ضيفي الشرف المصريين د. راندا رزق ود. محمد الشحات الجندي.

وقدمت رزق الشكر علي الدعوة الكريمة والمحن إلى تميز العلاقة بين جامعة الفارابي ومركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية في الآونة الأخيرة.
مشاركة مصرية رفيعة المستوى في إفطار جامعة الفارابي.. صور
مشاركة مصرية رفيعة المستوى في إفطار جامعة الفارابي.. صور
مشاركة مصرية رفيعة المستوى في إفطار جامعة الفارابي.. صور

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