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فن

السقا ينشر صورة لـ ولد الغلابة ويعلق: قادر ربنا يجعلنا منها مخرج

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:44 م
احمد السقا
احمد السقا
محمد بدران
نشر الفنان أحمد السقا صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من الشخصية التى يجسدها فى مسلسل "ولد الغلابة"، الذي ينافس في سباق مسلسلات رمضان 2019، ويحقق حتى هذه اللحظة رد فعل ايجابى من الجمهور ونسبة مشاهدة عالية".

وعلق السقا على الصورة قائلًا: "قادر ربنا يجعلنا منها مخرج، #ولد الغلابة".

مسلسل ولد الغلابة، من بطولة الفنان أحمد السقا، محمد ممدوح، هادي الجيار، إدوارد، مى عمر إنجي المقدم، كريم عفيفي، هبة مجدي، والقديرة صفاء الطوخي، والوجه الجديد مي سامي، أخت المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، تأليف أيمن سلامة.



السقا ينشر صورة لـ ولد الغلابة ويعلق: قادر ربنا يجعلنا منها مخرج

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