هيلثى الحلقة 19 .. كيف تحافظ المرأة على وزنها خلال الحمل

قالت الدكتورة لميس مراد خبيرة التغذية، إن فترة الحمل مهمة لصحة الأم والطفل ولا يجب أن تزيد الأم عن وزن معين خلال الحمل حتى لا تواجه صعوبة في فقدان وزنها بعد الولادة.



وأضافت مراد في برنامج هيلثي على موقع صدى البلد، أن تغذية الأم مهمة لأنها تؤثر مباشرة على تكوين الطفل في مراحل الحمل الأولى، وأشارت إلى أنه في فترة يزداد وزن المرأة بشكل طبيعي بنسبة 15 كيلو، ولا ينصح بأن تتناول الحامل نسبة كبيرة من الأطعمة والحلويات في فترة الحمل.



وعن النظام الغذائي للحامل، أوضحت لميس مراد أنه في أول 3 شهور تلتزم الحامل بنظامها الغذائي الطبيعي دون زيادة السعرات الحرارية الطبيعية في اليوم، أما في الـ 3 شهور الوسطى تتناول من 200 إلى 400 سعر حراري فقط، وفي أخر 3 شهور يمكن زيادة السعرات الحرارية بنسبة طفيفة تصل لـ 450 سعرا حراريا.



ونصحت خبية التغذية، الحوامل بضرورة تناول أطعمة صحية خلال فترة الحمل وتنوع في الطعام بحيث يشمل خضروات وفواكه وبروتينات بالإضافة إلى ممارسة الرياضة خلال فترة الحمل.