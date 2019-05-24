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فن

ميساء مغربي تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد: لا زالت مآثرك مخلّده

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:57 م
ميساء مغربي
ميساء مغربي
محمد بدران
حرصت الفنانة المغربية، ميساء مغربى، علي احياء ذكري وفاة الشيخ زايد بن سلطان بالدعاء له ، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ونشرت "ميساء" صورة للراحل الشيح زايد وكتبت:" ‏‏مضى ١٥ عامًا على رحيلك، ولازالت مآثرك مخلّده وستظل إرثًا نتفاخر به جيلًا بعد جيل، أقوالك منهاج لنا، وانسانيتك نهج على خطاه سار أبناؤك.. رحمك الله ياقائد الإنسانية ‎#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد‎#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد_19_رمضان‎#يوم_زايد_للعمل_الإنساني".

يذكر ان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ولد فى 6 مايو 1918 وتوفي فى 2 نوفمبر 2004 الموافق يوم 19 رمضان.


ميساء مغربي تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد: لا زالت مآثرك مخلّده

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