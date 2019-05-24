ميساء مغربي تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد: لا زالت مآثرك مخلّده

حرصت الفنانة المغربية، ميساء مغربى، علي احياء ذكري وفاة الشيخ زايد بن سلطان بالدعاء له ، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



ونشرت "ميساء" صورة للراحل الشيح زايد وكتبت:" ‏‏مضى ١٥ عامًا على رحيلك، ولازالت مآثرك مخلّده وستظل إرثًا نتفاخر به جيلًا بعد جيل، أقوالك منهاج لنا، وانسانيتك نهج على خطاه سار أبناؤك.. رحمك الله ياقائد الإنسانية ‎#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد‎#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد_19_رمضان‎#يوم_زايد_للعمل_الإنساني".



يذكر ان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ولد فى 6 مايو 1918 وتوفي فى 2 نوفمبر 2004 الموافق يوم 19 رمضان.





