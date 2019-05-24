انتهاء أول أسبوع في امتحانات أولى ثانوي.. الطلاب: الأسئلة تحتاج فهمًا وتفكيرًا.. والمسئولون: السيستم تمام والمعظم امتحن إلكترونيا.. ولا صحة لتحميل الاختبارات أوف لاين على فلاشة

تعليمات مشددة بحظر الكلام عن منظومة تصحيح امتحانات أولى ثانوي على السوشيال ميديا

* طلاب اولى ثانوي يستأنفون امتحاناتهم الأحد بعد إجازة طارئة بسبب ارتفاع حرارة الطقس





وبالنسبة لإمتحان اللغة العربية الذي اداه الطلاب في اول يوم في الامتحانات ، فقد تعرضت منصة الامتحان الإلكتروني يومها لمشكلة بسيطة في محرك الامتحانات متعلقة بالكود.



ولكن تمت السيطرة على الموقف سريعا ، و تمت إتاحة الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني، وبلغ عدد طلاب اولى ثانوي الذين أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا 98 ألف طالب من المدارس الحكومية الذين أدوا الامتحان في الفترة الصباحية، و30 ألف طالب وطالبة من طلاب المدارس الخاصة الذين أدوا الامتحان بالفترة المسائية".



وفي امتحان الاحياء .. تحسن وضع منصة الامتحان الالكتروني بشكل ملحوظ ، حيث استقبلت 409 ألف 704 طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة.



بينما أدى 161 ألفا 299 طالبا وطالبة امتحان الأحياء بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألفا 537 طالبا وطالبة الامتحان ورقيًا في الفترة المسائية.



وبالنسبة لامتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية .. فقد شهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%، من إجمالي مستهدف 389.641 طالبا في 1760 مدرسة، فيما أدى 147.433 طالبا الامتحان ورقيًا.



وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 45.432 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96.87٪، من إجمالي مستهدف 46.899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 11.105 طلاب وطالبات الامتحان ورقيًا.



وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات في يوم اداء امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية ، والتي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب.



وتلقت الغرفة شكوى بأن مدير إحدى المدارس بالنزهة أبلغ الطلاب بعدم إحضار التابلت معهم، وعلى الفور تم التوجيه بإجراء الامتحان ورقيًا للطلاب، وتم استدعاء مدير المدرسة للتحقيق معه.



ورصدت غرفة المراقبة التكنولوجية في إحدى مدارس الجيزة زيادة في عدد المستخدمين على السيستم الإلكتروني وبعد التحقيق الفوري تبين دخول عدد من الطلاب إلى السيرفر عن طريق هواتفهم المحمولة، والتي دخلوا بها خلسة إلى اللجان، وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ المديريات بأن وجود الموبايل مع الطالب مخالفة يعاقب عليها الطالب ورئيس اللجنة وأمن اللجنة.



وفي امتحان الجغرافيا .. أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436,106 طلاب وطالبات أدوا امتحان مادة الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا.



وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389,575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%، من إجمالي مستهدف 394,054 طالب في 1779 مدرسة، فيما أدى 139,868 طالبا الامتحان ورقيًا.



وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 46,531 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 99,21%، من إجمالي مستهدف 46,899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 10,006 طالب وطالبة الامتحان ورقيا.



وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، والتي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب، ومنها ورود شكوى تفيد بأن مدير إحدى المدارس بالنزهة بمحافظة القاهرة أبلغ الطلاب بعدم إحضار التابلت معهم، وبالتحقيق تم اكتشاف أن الشكوى كيدية وأن جميع طلبة المدرسة أدوا الامتحان إلكترونيا بنسبة 100%.



ورصدت غرفة العمليات حضور طالب إلى لجنة الامتحانات بمحافظة الأقصر بدون التابلت، تم عمل محضر بالواقعة وتمكين الطالب من أداء الامتحان ورقي مع كتابة إقرار على الطالب بضرورة إحضار التابلت معه لأداء الاختبار عليه يوم الأحد.



كما رصدت الغرفة، وصول طالب إلى لجنة الامتحانات بمحافظة الأقصر ولم يتذكر كلمة السر (password) الخاصة بالتابلت، تم التواصل مع الشركة لحل المشكلة وتم فتح كلمة السر للطالب وتمكينه من أداء الامتحان.



وفي محافظة الغربية، أفاد 4 طلاب بتسليم التابلت للتوكيل أمس الثلاثاء لظهور عطل به ومعهم إيصال يثبت ذلك، تم التواصل مع الشركة والتي أفادت بأنه كان من المفترض أن يتسلم الطلاب التابلت في نفس اليوم ولكنهم لم يحضروا لاستلامه، وتم عمل محضر بالواقعة وتمكين الطلاب من أداء الامتحان ورقي.



ونفى المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، كل ما تردد عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس اب، بشأن أن امتحانات أولى ثانوي تصل للطلاب في لجان امتحانات أولى ثانوي على فلاشة.



حيث قال المسئولون: هذا الكلام ليس صحيحا، ولا نستخدم فلاشة للامتحانات أو الإجابات، والامتحانات ليست أوفلاين.



وأضاف المسئولون: سوف نستعرض العمل الهائل الذي أنجزته الدولة بعد انتهاء امتحانات أولى ثانوي ، أن هناك عملا ومجهودا كبيرا قام به مهندسون وأساتذة مصريون في مركز التقييم والامتحانات وفي المديريات .



واستكمل المسئولون تصريحاتهم قائلين: لعلنا نحاول معرفة الحقيقة من المنبع قبل أن نستنتج ونتهكم بلا حجة على أناس يعملون ليل نهار من أجل إنجاح منظومة كبيرة جدا في ظروف ليست هينة ، ونتمنى للجميع كل التوفيق والسداد.



وأصدر المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، تعليمات عاجلة لجميع المعلمين المشاركين في تقدير درجات امتحان أولى ثانوي.



حيث نصت هذه التعليمات على أنه ليس من المناسب تبادل معلومات فنية عن التصحيح في مواقع التواصل الاجتماعي أمام عموم الناس، وذلك حرصًا على سلامة أسرار عمليات التصحيح.



أما عن تقييم الطلاب لمستوى اسئلة الامتحانات ، فقد اكد طلاب اولى ثانوي ان الامتحانات الإلكترونية التي امتحنوها حتى الان بها اسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير ، مؤكدين أن وجود الكتاب غير مفيد بالنسبة للطلاب المعتمدين على الحفظ وليس الفهم.



وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.



وكان قد صدر قرارًا رسميًا ينص على تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والتي كان من المقرر عقده أمس الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 ، وجاء هذا القرار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بكشل ملحوظ أمس الخميس 23 مايو 2019 ، وقد تم التأكيد على أن التأجيل يخص امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، بينما تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.



ومن المقرر أن يستكمل طلاب اولى ثانوي امتحاناتهم بعد غد الأحد وتستمر حتى أول يونيو 2019 ، وستكون امتحاناتهم القادمة وفقا للجدول المعلن كالتالي :



* الأحد 26 مايو 2019 : الرياضيات



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا )



* الاثنين 27 مايو 2019 : الفلسفة



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)





* الثلاثاء 28 مايو 2019 : الفيزياء



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)



* الأربعاء 29 مايو 2019 : التاريخ



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)



* الخميس 30 مايو 2019 : الكيمياء



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)





* السبت 1 يونيو 2019 : اللغة الاجنبية الاولى



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا)

مر اليوم الاسبوع الاول من امتحانات اولى ثانوي للعام الدراسي 2018/2019 ، التي كانت قد انطلقت رسميًا يوم الأحد الماضي الموافق 19 مايو 2019.ومن المقرر أن يستكمل طلاب اولى ثانوي امتحاناتهم بعد غد الأحد وتستمر حتى أول يونيو 2019 ، وستكون امتحاناتهم القادمة وفق الجدول المعلن .أدى طلاب اولى ثانوي حتى الان الامتحان في مواد : اللغة العربية ، والأحياء ، اللغة الاجنبية الثانية ، والجغرافيا.