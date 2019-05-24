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محافظات

ترام الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال جمهور أمم أفريقيا .. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:03 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
واصلت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطات الترام "خط الرمل" والبالغ عددها 31 محطة، وذلك استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

تستضيف الإسكندرية المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية والتي تضم منتخبات "نيجيريا، غينيا، بوروندي، مدغشقر"، وذلك في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه تم البدء في تركيب لوحات إرشادية لمسار ترام الرمل علي أرصفة المحطات، ما يمكن الزوار من معرفة الأماكن بسهولة ويسر.

وأشار رئيس هيئة النقل العام، إلى استمرار أعمال رفع كفاءة محطات ومزلقانات ومسار ترام الرمل بدءا من محطة الرمل وحتى النصر "فيكتوريا" بطول 28 كيلومترا.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الغزولي، رئيس ورش العمرات الجسيمة بترام المدنية، والمتحدث باسم هيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه تم البدء في حملة غسيل لأرصفة محطات الترام بالمياه والصابون، للحفاظ على المظهر الحضاري أمام جمهور "كان 2019".
ترام الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال جمهور أمم أفريقيا .. صور
ترام الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال جمهور أمم أفريقيا .. صور
ترام الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال جمهور أمم أفريقيا .. صور
ترام الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال جمهور أمم أفريقيا .. صور
ترام الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال جمهور أمم أفريقيا .. صور

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