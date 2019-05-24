رحم الله رجلا كان لشعبه أبا .. رواد تويتر يحيون ذكرى وفاة الشيخ زايد

أطلق عدد كبير من سكان دولة الإمارات الشقيقة هاشتاج #ذكري_وفاه_الشيخ_زايد ليتصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.



ويأتي ذلك إحياء لذكرى وفاة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رحل في مثل هذا اليوم من العام 2004.



وتفاعل رواد "تويتر" مع الهاشتاج كالتالي..



-سَقى الله مبسم الشّهم الفَلاحِي مِن أنْهار النّعيم السّرمديّه.



-19 رمضان | اللّهم ارحم واغفر لوالدنا الشيخ زايد.



-رحم الله رجلًا كان لشعبه أبًا قبل إن يكوٰن قائدًا اللهم أرحم الشيخ زايد بن سلطان وٰأغفر له.