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حوادث

نشرة الحوادث.. ترحيل المنتج المتحرش و5 جنيهات غرامة لعدم السير على الرصيف و 10 نصائح للحفاظ على سيارتك

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:58 م
جثة
جثة
احمد مهدى
نشر صدى البلد على مدار اليوم عددا من الأخبار المهمة فى قسم الحوادث نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالي: 

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