نشرة الحوادث.. ترحيل المنتج المتحرش و5 جنيهات غرامة لعدم السير على الرصيف و 10 نصائح للحفاظ على سيارتك

نشر صدى البلد على مدار اليوم عددا من الأخبار المهمة فى قسم الحوادث نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:
الفواحات والبطاريات والتانك.. 10 نصائح مهمة لتجنب اشتعال النار في السيارة
خنقته بالحبل ورميت جثته فى الترعة .. اعترافات مثيرة لـ قاتل سائق توك توك كوم امبو
تهتك ونزيف بالذراع.. مصرع ربة منزل التفت على ملابسها آلة عجين بمخبز في سوهاج
1000 سيارة انتظرت في الممنوع.. ضبط ثلاثة آلاف مخالفة مرورية فى الجيزة
بالأسماء..إصابة 6 ليبيين فى حادث سير بـ بني سويف
الفواحات والبطاريات والتانك.. 10 نصائح مهمة لتجنب اشتعال النار في السيارة
خنقته بالحبل ورميت جثته فى الترعة .. اعترافات مثيرة لـ قاتل سائق توك توك كوم امبو
تهتك ونزيف بالذراع.. مصرع ربة منزل التفت على ملابسها آلة عجين بمخبز في سوهاج
1000 سيارة انتظرت في الممنوع.. ضبط ثلاثة آلاف مخالفة مرورية فى الجيزة
بالأسماء..إصابة 6 ليبيين فى حادث سير بـ بني سويف