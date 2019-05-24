الأهلي يستقر على معسكر خارجي في يونيو المقبل

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي على الدخول فى معسكر خارجي في نهاية يونيو المقبل؛ بسبب توقف النشاط الرياضي، لخوض المنتخب المصرى بطولة أمم أفريقيا التى ستبدأ فى 21 يونيو المقبل، ويسبقها معسكر الفراعنة فى برج العرب.



وتلقى النادي عرضا من الشركة الحاصلة على حقوق الرعاية بمعسكر أوروبي دون الموافقة عليه، وسوف يتم عرض الأمر على الجهاز الفني.



وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي ١-١ في المباراة الأخيرة بالدوري مساء الأربعاء الماضي.

