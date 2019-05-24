الزمالك يسعى لضم لابا كودجو نجم نهضة بركان فى الميركاتو المقبل

كشفت تقارير إعلامية مغربية أن لابا كودجو نجم نهضة بركان المغربي اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحسب ما ذكره موقع "اليوم 24" أن التوجولي لابا كودجو أبدى موافقته المبدئية على الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل خوض التجربة الاحترافية الأولى فى مسابقة الدورى المصرى.



وأضاف أن نادى الزمالك دخل فى مفاوضات جادة مع لابا كودجو ووكيله منذ عدة أيام، موضحًا أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها الأخيرة.