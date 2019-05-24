ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يسعى لضم لابا كودجو نجم نهضة بركان فى الميركاتو المقبل

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:22 م
لابا كودجو
لابا كودجو
أحمد هاني
كشفت تقارير إعلامية مغربية أن لابا كودجو نجم نهضة بركان المغربي اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما ذكره موقع "اليوم 24" أن التوجولي لابا كودجو أبدى موافقته المبدئية على الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل خوض التجربة الاحترافية الأولى فى مسابقة الدورى المصرى.

وأضاف أن نادى الزمالك دخل فى مفاوضات جادة مع لابا كودجو ووكيله منذ عدة أيام، موضحًا أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

موضوعات متعلقة

بعد اقترابه من الأهلي .. ما لا تعرفه عن لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي

أبرزها الأرض والجمهور.. 4 محاذير أمام الزمالك قبل لقاء نهضة بركان بـ الكونفيدرالية

يحاول قطع الطريق على الأهلي .. الزمالك يتفاوض مع مهاجم نهضة بركان

أديبايور مثله الأعلى ومحرز توقع تألقه.. 7 معلومات عن كودجو مدمر شباك الزمالك

متحمسا للتعاقد معه.. جروس يشيد بأداء نجم فريق نهضة بركان

إفريقي من العيار الثقيل.. صراع شرس بين الأهلي والزمالك على ضم هذا اللاعب

ترشيحاتنا

الأفضل عالميا.. تقدم ترتيب 5 جامعات مصرية في تصنيف ليدن الهولندي

في عز الحر.. السيسي يتفقد الحي الحكومي ودار الأوبرا والمواقع الإنشائية بـ العاصمة الإدارية

امشي على الرصيف.. المرور: غرامة 5 جنيهات لعدم السير على الأرصفة واستخدام أماكن عبور المشاة

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور

ملابس باهظة وآثار حقن وجسد دافئ.. تفاصيل مثيرة في جثة فتاة الأوفر دوس بـ التجمع الخامس

بسبب صفقة القرن.. بيان صادم من سلطنة عمان لـ إسرائيل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور