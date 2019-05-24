إصابة قائدها.. سقوط سيارة تابعة لشركة جمع القمامة من أعلى كوبري بالإسكندرية

أصيب سائق في حادث سقوط سيارة نقل تابعة لشركة جمع القمامة "نهضة مصر" من أعلى كوبرى أبيس شرقي الإسكندرية.



تلقى قسم شرطة ثان الرمل إخطارا بورود بلاغ بسقوط سيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر الخاصة بجمع القمامة أعلى كوبرى أبيس بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص، تبين أثناء سير سيارة نقل القمامة أعلى كوبرى ابيس فى اتجاه المطار اصطدمت به سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة، مما أدى الى اختلال عجلة القيادة فى يده مما أدى الى اصطدامه بسور الكوبرى وسقوطه من أعلى.



أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.