ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة قائدها.. سقوط سيارة تابعة لشركة جمع القمامة من أعلى كوبري بالإسكندرية

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:32 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أصيب سائق في حادث سقوط سيارة نقل تابعة لشركة جمع القمامة "نهضة مصر" من أعلى كوبرى أبيس شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل إخطارا بورود بلاغ بسقوط سيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر الخاصة بجمع القمامة أعلى كوبرى أبيس بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أثناء سير سيارة نقل القمامة أعلى كوبرى ابيس فى اتجاه المطار اصطدمت به سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة، مما أدى الى اختلال عجلة القيادة فى يده مما أدى الى اصطدامه بسور الكوبرى وسقوطه من أعلى.

أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ترشيحاتنا

الخطيب يدرس دعوة مجلس الأهلي لاجتماع طارئ لحسم موقف الدوري

مساء اليوم ..عبدالحفيظ يناقش مع رئيس الأهلى أزمة الدوري الممتاز

عمرها 102 عام.. سيدة تضرب صديقتها حتى الموت لذلك السبب

صدمة عن صفقة القرن.. إسرائيل تنشر تقريرا غير متوقع عن الخطة الأمريكية

في عز الحر.. السيسي يتفقد الحي الحكومي ودار الأوبرا والمواقع الإنشائية بـ العاصمة الإدارية

رغم وفاته.. زوج عزيزة جلال يخطف قلوب المشاهدين.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور

أزمة مؤجلات الدوري.. الأهلي يتمسك.. الزمالك يترقب والجبلاية ترجئ الحسم إلى الاثنين

أحمد شوبير يكشف عن أزمة القيد المحلي والإفريقي فى الدورى الممتاز..صور