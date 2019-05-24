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أخبار العالم

ضاحي خلفان يحيي ذكرى وفاة زايد آل نهيان

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:08 م
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
محمد بدران
حرص نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، على إحياء ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان بالدعاء له، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر "خلفان" صورة للراحل الشيخ زايد وكتب: "19 رمضان يوم لا يغيب عن بال كل إماراتي بكت فيه الارض من مشرقها لمغربها، ‏رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ولد فى 6 مايو 1918 وتوفي فى 2 نوفمبر 2004 الموافق يوم 19 رمضان.




ضاحي خلفان يحيي ذكرى وفاة زايد آل نهيان
ضاحي خلفان يحيي ذكرى وفاة زايد آل نهيان

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